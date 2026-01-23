Oglasila se Fet nakon pada na doping testu: Radim na tome da dokažem svoju nevinost

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) danas je objavila da je hrvatska teniserka Jana Fet pozitivna na zabranjenu supstancu i da je suspendovana od 22. decembra dok se istraga sprovodi.

Fet je trenutno rangirana na 189. mestu VTA rang-liste, nakon što je svoj najviši plasman od 97. mesta dostigla u oktobru 2017. godine. Fet se oglasila na Instagramu povodom incidenta.

„Dragi prijatelji, kao što mnogi od vas već znaju, trenutno sam uključen u antidoping slučaj i u potpunosti sarađujem sa vlastima. Nikada svesno ili namjerno nisam uzimao zabranjene supstance i uvijek sam se zalagao za čist i fer sport. Zajedno sa svojim savetnicima i ITIA-om, radim na tome da dokažem svoju nevinost. Hvala vam na razumijevanju i podršci“, napisao je hrvatski teniser.

Fet ima pravo da se žali

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) objavila je na svojoj veb stranici da je 29-godišnja hrvatska teniserka privremeno suspendovan u okviru Programa za borbu protiv dopinga u tenisu (TADP).

„ITIA je 22. decembra 2025. godine poslala igraču obaveštenje o kršenju antidoping pravila prema članu 2.1 TADP-a (Prisustvo zabranjene supstance u uzorku igrača) i/ili članu 2.2 (Upotreba zabranjene supstance bez važećeg izuzeća za terapijsku upotrebu (TUE)).“

Uzorak je podeljen na uzorke A i B, a naknadna analiza je pokazala da uzorak A sadrži tri zabranjene supstance, SARM Ostarin (S-22), metabolit LGD-4033 i metabolite GW501516. Uzorak B je analiziran u srijedu, 14. januara, i potvrdio je nalaze uzorka A“, navodi se u saopštenju.

Supstance su zabranjene prema TADP-u u kategorijama Ostali anabolički agensi Metabolički modulatori i nalaze se na listi zabranjenih supstanci za 2025. godinu. „Pošto su dvije od supstanci nespecifikovane supstance, potrebna je obavezna privremena suspenzija. Igrač ima pravo da se žali na izricanje privremene suspenzije nezavisnom predsedniku suda“, dodaje se.

