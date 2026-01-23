Logo
Zapaljen automobil pripadnika MUP-a, gorio i auto njegovog oca

Kurir

23.01.2026

20:40

Прије двије вечери поново је у Младеновцу дошло до паљења возила предсједника удружења Свети Сава, као и аутомобила његовог сина, који је припадник МУП, наводи се на Инстаграм страници "192".
Prije dve večeri ponovo je u Mladenovcu došlo do paljenja vozila predsjednika udruženja Sveti Sava, kao i automobila njegovog sina, koji je pripadnik MUP, navodi se na Instagram stranici "192".

Inače prvi incident dogodio 25.09.2024. godine, kada je jedno vozilo u potpunosti izgorjelo, dok je drugo blagovremenom reakcijom ugašeno i nije u cjelosti uništeno.

Takođe, prošle godine je pokušano i paljenje kuće sekretara tog udruženja. Ni u jednom od ovih slučajeva do danas nisu otkriveni nalogodavci. U prvom slučaju uhapšena su tri izvršioca, dok se organizator i dalje nalazi u bjekstvu.

- Opravdano sumnjamo da se kao nalogodavci pojavljuju lokalni narko-dileri. Ovo predstavlja novi i ozbiljan udar na naše udruženje, ali i direktan napad na državu i njene institucije, s obzirom na to da je jedno od oštećenih lica policijski službenik. S tim u vezi, zahtjevamo hitno otkrivanje i procesuiranje nalogodavaca. Postavljamo javno pitanje, šta je sljedeće, da neko od nas bude ubijen - kažu iz ovog udruženja.

(Kurir)

Mladenovac

paljenje automobila

