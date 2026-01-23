Logo
Kuva među "saveznicima": Starmer zatražio izvinjenje od Trampa

Izvor:

Agencije

23.01.2026

20:25

Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Britanski premijer Kir Starmer pozvao je američkog predsjednika Donalda Trampa da se izvini zbog, kako je naveo, lažne tvrdnje da su se trupe iz zemalja NATO saveza, osim američkih, držale dalje od linije fronta tokom rata u Avganistanu.

Starmer je rekao da Trampove komentare smatra uvredljivim i užasnim, prenio je AP.

Britanski premijer je odao počast za 457 britanskih vojnika koji su poginuli u Avganistanu i rekao da bi predsjednik SAD trebalo da se izvini.

Tramp je izjavio da nije siguran da li će NATO biti tu da podrži SAD ako i kada to bude zatraženo, što je izazvalo negodovanje i uznemirenost među mnogima u Velikoj Britaniji.

"Nikada nam nisu bili potrebni, nikada zapravo nismo tražili bilo šta od njih. Znate, reći će da su poslali neke trupe u Avganistan, ovo ili ono, i jesu, ostali su malo pozadi, malo dalje od linije fronta", rekao je Tramp za Foks njuz.

U oktobru 2001. godine, gotovo mjesec dana nakon napada na SAD 11. septembra, koalicija predvođena Vašingtonom pokrenula je invaziju na Avganistan da bi uništila Al Kaidu.

Uz SAD su bile trupe iz više desetina zemalja, uključujući one iz NATO saveza, čiji je mandat uzajamne odbrane prvi put pokrenut nakon napada na Njujork i Vašington.

