Sad je i zvanično! Nakon 80 godina Tramp je povukao Ameriku

Proces povlačenja pokrenuo je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izvršnom naredbom 20. januara 2025. godine, prvog dana svog drugog mandata. Kao razlog naveo je navodno „neadekvatno upravljanje pandemijom COVID-19“ i „drugim globalnim zdravstvenim krizama“.

Tramp je takođe izrazio nezadovoljstvo „nepravedno visokim uplatama“ koje SAD izdvajaju kao članica međunarodne organizacije, navodi politički portal Hil (The Hill). SZO se finansira putem dobrovoljnih donacija i članarina država članica, koje se razlikuju u zavisnosti od veličine stanovništva i bogatstva svake zemlje.

Zdravlje SZO: Nije utvrđena povezanost vakcina i autizma

Izvršna naredba sadržavala je uputstva za obustavu svih američkih sredstava upućenih SZO-u, preraspodjelu američkih ugovornih saradnika koji rade za organizaciju te traženje drugih zdravstvenih organizacija u koje bi SAD mogle pristupiti.

Direktor SZO: Ovim gube i SAD i ostatak svijeta

Direktor SZO-a, dr Tedros Adhanom Gebrejesus (Tedros Adhanom Ghebreyesus), ranije ovog mjeseca na konferenciji za medije izrazio je „nadu da će SAD preispitati svoju odluku i ponovo se pridružiti“ organizaciji. Gebrejesus je odluku opisao kao „situaciju u kojoj gube i SAD i ostatak svijeta“.

„Ovo nije dobra odluka, želim biti iskren, jer smatram da postoji mnogo stvari koje se rade putem SZO-a koje koriste SAD-u, i samo SZO može to osigurati, posebno kada su u pitanju pitanja zdravstvene sigurnosti“, rekao je Gebrejesus, te dodao: „Zato kažem da SAD ne mogu biti sigurne bez saradnje sa SZO-om.“

Pokušao povući SAD u prvom mandatu

Tramp je već ranije pokušao povući SAD iz organizacije tokom svog prvog mandata. Nakon izvršne naredbe iz 2025. godine, SZO je u saopštenju izrazila „žaljenje zbog ove odluke“ i naglasila ulogu SAD-a kao ključnog partnera i osnivača organizacije.

Svijet Amerika napustila SZO, stručnjaci u strahu

„Uz učešće SAD-a i drugih država članica, SZO je tokom posljednjih sedam godina sprovela najveći set reformi u svojoj istoriji kako bi poboljšala odgovornost, efikasnost i uticaj u zemljama. Taj rad se nastavlja“, navela je organizacija, iz koje su još dodali: „Nadamo se da će SAD preispitati svoju odluku i radujemo se konstruktivnom dijalogu kako bismo održali partnerstvo između SAD-a i SZO-a, za dobrobit zdravlja i blagostanja miliona ljudi širom svijeta.“

Na veb-stranici SZO-a, u bilješci označenoj zvjezdicom pored liste zemalja članica, navedeno je da su SAD „izrazile namjeru povlačenja iz Svjetske zdravstvene organizacije, sa zakazanim datumom stupanja na snagu 22. januara 2026. godine“.

SAD napustile SZO zvanično 22. novembra

U četvrtak, 22. novembra, proces povlačenja postao je zvaničan. Iako statut SZO-a ne specificira proceduru po kojoj države članice mogu napustiti organizaciju, američki Kongres odredio je uslove za povlačenje kada je odobrio članstvo SAD-a u organizaciji pod administracijom Harija Trumana (Harry Truman) 1948. godine.

U zajedničkoj rezoluciji iz 1948. godine navedeno je da „Sjedinjene Američke Države zadržavaju pravo na povlačenje“ uz obavezno davanje jednogodišnjeg obavještenja, što je Trampova administracija poštovala. Zakonodavstvo je takođe propisalo da SAD moraju ispuniti sve svoje „finansijske obaveze prema SZO-u“.

Zdravlje SZO objavio kako će do sredine 2026. godine ukinuti 2.000 radnih mjesta

Iako je dvogodišnji budžet Kongresa već osigurao sredstva za SZO do 2025. godine, izvršna naredba zahtijevala je obustavu američkih uplata. Iz Stejt departmenta (State Department) izjavili su za NPR (NPR) da SAD „neće vršiti nikakve uplate SZO-u prije našeg povlačenja“.

„Troškovi koje snose američki poreski obveznici i američka ekonomija nakon neuspjeha SZO-a tokom pandemije COVID-19 i od tada već su preveliki“, naveli su iz američkog Stejt departmenta.