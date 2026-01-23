Logo
Nijemci daju stotine miliona evra za primjenu vještačke inteligencije u zdravstvu

Izvor:

B92

23.01.2026

15:59

Komentari:

0
Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству
Foto: Pixabay/OsloMetX

Najveći njemački softverski koncern SAP i operater bolnica Frezenijus (Fresenius) žele zajedno da unaprijede primjenu AI u zdravstvu.

Vještačka inteligencija (AI) treba da olakša svakodnevni rad ljekara i medicinskog osoblja u bolnicama.

U okviru strateškog partnerstva u planu je platforma koja omogućava umrežene i na podacima zasnovane zdravstvene procese, saopštio je Frezenijus, prenosi dpa.

Kompanije planiraju da investiraju stotine miliona evra.

"Mi činimo podatke i AI svakodnevnim pratiocima koji su sigurni, jednostavni i skalabilni za ljekare i bolničke timove", rekao je direktor Frezenijusa Mihael Sen. Time se stvara više prostora za brigu o pacijentima.

Frezenijus Helios je najveći operater bolnica u Njemačkoj. U više od 80 bolnica i oko 220 medicinskih centara za njegu, godišnje se liječi oko 5,5 miliona ljudi.

Kompanija je aktivna i u Španiji i Latinskoj Americi.

Već danas AI može pomoći ljekarima da prepoznaju bolesti i donesu ispravne odluke, na primjer pri radiološkoj dijagnostici.

Влада Републике Српске

Društvo

Mljekari najavili protestnu vožnju traktora pred Vladom

Konačnu odluku o liječenju, međutim, uvijek donose ljekari, navodi se u saopštenju.

"Zajedno želimo da postavimo nove standarde za suverenitet podataka, bezbednost i inovacije u zdravstvu", rekao je direktor SAP-a Kristijan Klajn.

Cilj je integrisani i na podacima zasnovani digitalni sistem koji omogućava klinikama i medicinskim ustanovama sigurnu primjenu AI, uključujući i rukovanje osetljivim podacima o pacijentima.

(b92)

Vještačka inteligencija

Njemačka

liječenje

