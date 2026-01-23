Nijemci daju stotine miliona evra za primjenu vještačke inteligencije u zdravstvu

Izvor:
B92
23.01.2026
15:59
Komentari:0
Najveći njemački softverski koncern SAP i operater bolnica Frezenijus (Fresenius) žele zajedno da unaprijede primjenu AI u zdravstvu.
Vještačka inteligencija (AI) treba da olakša svakodnevni rad ljekara i medicinskog osoblja u bolnicama.
U okviru strateškog partnerstva u planu je platforma koja omogućava umrežene i na podacima zasnovane zdravstvene procese, saopštio je Frezenijus, prenosi dpa.
Kompanije planiraju da investiraju stotine miliona evra.
"Mi činimo podatke i AI svakodnevnim pratiocima koji su sigurni, jednostavni i skalabilni za ljekare i bolničke timove", rekao je direktor Frezenijusa Mihael Sen. Time se stvara više prostora za brigu o pacijentima.
Frezenijus Helios je najveći operater bolnica u Njemačkoj. U više od 80 bolnica i oko 220 medicinskih centara za njegu, godišnje se liječi oko 5,5 miliona ljudi.
Kompanija je aktivna i u Španiji i Latinskoj Americi.
Već danas AI može pomoći ljekarima da prepoznaju bolesti i donesu ispravne odluke, na primjer pri radiološkoj dijagnostici.
Društvo
Mljekari najavili protestnu vožnju traktora pred Vladom
Konačnu odluku o liječenju, međutim, uvijek donose ljekari, navodi se u saopštenju.
"Zajedno želimo da postavimo nove standarde za suverenitet podataka, bezbednost i inovacije u zdravstvu", rekao je direktor SAP-a Kristijan Klajn.
Cilj je integrisani i na podacima zasnovani digitalni sistem koji omogućava klinikama i medicinskim ustanovama sigurnu primjenu AI, uključujući i rukovanje osetljivim podacima o pacijentima.
(b92)
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h5
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
17
15
17
13
17
12
17
09
17
02
Trenutno na programu