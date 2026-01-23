Logo
Identifikovano 13 osumnjičenih za dječiju pornografiju

SRNA

23.01.2026

15:53

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Hrvatska policija identifikovala je 13 osumnjičenih za počinjenje 34 krivična djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Tokom višemjesečne akcije utvrđeno je da je šest osumnjičenih već ranije bilo prijavljivano za polno zlostavljanje djece, dok se jedan počinilac već nalazio u istražnom zatvoru zbog ranije počinjenih krivičnih djela.

Akcija "Nubes" sprovedena je u 10 policijskih uprava od oktobra prošle do januara ove godine, prenose hrvatski mediji.

Analizom elektronskih uređaja koje su koristili osumnjičeni utvrđeno je da su, osim javno dostupnih komunikacionih platformi, koristili aplikacije koje koriste end‐to‐end enkripciju /E2EE/.

U takvim aplikacijama su prijavljeni počinioci bili članovi više grupa u kojima su korisnici iz različitih zemalja učitavali i razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Operativna akcija "Nubes" dio je kontinuirane i uspješne međunarodne saradnje hrvatske policije sa Evropolom, drugim državama i pružaocima internet usluga.

Trenutno nema pokazatelja koji bi upućivali na međusobnu povezanost osumnjičenih iz Hrvatske ali će zaključci biti poznati po završetku kriminalističkih istraživanja.

dječija pornografija

Hrvatska

