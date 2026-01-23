Logo
Vlasnik bara smrti izlazi na slobodu, uplaćena kaucija

SRNA

23.01.2026

19:09

Власник бара смрти излази на слободу, уплаћена кауција
Foto: Tanjug / AP / Jean-Christophe Bott

Sud u Švajcarskoj saopštio je da Žak Moreti, vlasnik bara koji izgorio u požaru na Novu godinu u Kran Montani, može da bude pušten na slobodu nakon što je uplaćena kaucija.

Sud je naložio mjere za smanjenje rizika od bjekstva Moretija, koje uključuju plaćanje kaucije od 200.000 švajcarskih franaka i obavezu svakodnevnog javljanja u policijsku stanicu, navedeno je u saopštenju.

Moreti i njegova supruga Džesika su pod istragom zbog sumnje da su počinili krivična djela, uključujući ubistvo iz nehata. Moreti je bio u pritvoru od 9. januara zbog rizika od bjekstva.

Oboje su izrazili žaljenje zbog tragedije u kojoj je poginulo 40 ljudi, a povrijeđeno više od 100 i obećali da će sarađivati sa tužiocima.

Švajcarski tužioci do sada su obavili po dva saslušanja dvoje vlasnika bara, koji su trenutno jedini osumnjičeni u ovom slučaju.

Svako saslušanje trajalo je više od 10 časova i obuhvatilo je pitanja o bezbjednosti i renoviranju bara "Konstelasion", saopštili su tužioci.

Oni su naložili pretrese i zapljenu imovinu osumnjičenih

