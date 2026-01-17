Logo
Ovu cifru traži Tužilaštvo za kauciju za vlasnike bara smrti u Švajcarskoj

17.01.2026

15:42

Ову цифру тражи Тужилаштво за кауцију за власнике бара смрти у Швајцарској
Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Žak Moreti, suvlasnik bara koji je izgorio u požaru u švajcarskom zimskom odmaralištu Kran-Montana u noći dočeka Nove godine, nalazi se u istražnom pritvoru, a tužilaštvo je zatražilo kauciju od 200.000 švajcarskih franaka (približno 215 hiljada evra) kako bi mu bilo omogućeno puštanje na slobodu.

Prema navodima tužilaštva, Moretiju bi, uz uplatu kaucije od oko 215.000 evra, bili oduzeti lični dokumenti, određen elektronski nadzor i obaveza da se javlja policiji svaka tri dana.

Moreti je prošlog petka pritvoren na početni period od tri mjeseca, zbog, kako je navedeno, opasnosti od bjekstva, u okviru istrage o požaru.

Njegova supruga Džesika Moreti, takođe suvlasnica bara podvrgnuta je alternativnim mjerama umjesto pritvora, koje je u poned‌jeljak odredio sud za prinudne mjere.

Džesika Moreti takođe mora da uplati kauciju od 200.000 švajcarskih franaka, predala je lična dokumenta i obavezna je da se javlja policiji na svaka tri dana, dok sud nije prihvatio zahtjev tužilaštva da joj se odredi elektronska narukvica.

Sumnjiče se za ubistvo iz nehata

Francuski bračni par je ispitan prošlog petka u okviru istrage o tragediji u kojoj je poginulo 40 ljudi, a 116 je povrijeđeno.

Prema prvim nalazima istrage, požar su izazvale varnice sa takozvanog vatrometa koje su došle u kontakt sa penom postavljenom na plafonu podruma objekta.

Istraga se bavi i pitanjem vrste korišćene pene, prisustva i dostupnosti protivpožarnih aparata, kao i usklađenošću izlaznih puteva sa propisima.

Bračni par se sumnjiči za ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata.

Opština Kran-Montana je priznala da u tom baru nije obavljena bezbjednosna i protivpožarna inspekcija još od 2019. godine, što je izazvalo ogorčenje d‌jela porodica stradalih.

