Živi sam na ivici pećine već 50 godina: Svi su ga ostavili, nije želio da ode

U planinama Hubeja, Jang već 50 godina živi u kući na ulazu u pećinu, potpuno samoodrživo i daleko od savremenog svijeta.

U zabačenim planinama kineske provincije Hubej, daleko od gradske vreve i savremenog načina života, nalazi se neobično domaćinstvo koje prkosi očekivanjima. Na samom rubu pećine, ispod visoke litice i zaklonjena gustom šumom, već više od pola vijeka stoji kuća u kojoj živi čovek po imenu Jang. Njegov izbor bio je jasan - život u tišini, van civilizacijskih tokova, ali ne i bez osnovnih uslova za svakodnevicu.

Do Jangovog doma vodi uzak, strm prolaz koji se odvaja od asfaltnog puta, udaljenog svega nekoliko stotina metara. Ipak, kuću je gotovo nemoguće uočiti sa puta.

Smještena je tačno na ulazu u pećinu, što joj pruža prirodnu zaštitu od vremenskih nepogoda. Kiša i vjetar ne dopiru unutra, a temperatura ostaje stabilna tokom cijele godine - zimi je toplo, dok je ljeti prijatno rashlađeno.

Prirodna arhitektura i stabilan mikroklimat

Pećina u kojoj Jang živi sa porodicom decenijama funkcioniše kao savršeno prirodno sklonište. Zidovi od kamena, zemlje i drveta uklopljeni su u stijenku strukturu, a kuća je nastajala postepeno, bez klasičnih građevinskih zahvata. Sunčeva svijetlost nesmetano ulazi, dok sama pećina održava ravnotežu vlage i temperature. Upravo zahvaljujući tom balansu, konstrukcija je ostala očuvana skoro čitav vijek.

Samoodrživost kao način života

Osnova Jangove nezavisnosti je voda. U unutrašnjosti pećine nalaze se prirodni izvori i manji bazeni u koje se sliva čista voda sa stenovitih zidova, prenosi Kurir.

On je prikuplja i čuva, pa nestašice nema. Električnu energiju dobija sa obližnjeg stuba, dok za kuvanje i grejanje koristi drva koja sam sakuplja u okolini.

Tišina kao izbor, ne nužnost

Nekada je uzgajao stoku, ali danas, zbog godina i samoće, brine o manjoj bašti i prikuplja ljekovito bilje koje prodaje u obližnjim selima. Ne koristi hemijska sredstva i naglašava da život u pećini za njega nije ograničenje, već sloboda.

Nakon smrti roditelja, njegova braća i sestre napustili su planinu, ali Jang je odlučio da ostane. Ne zato što mora, već zato što želi. Za njega, udaljenost od svijeta predstavlja mir i unutrašnju ravnotežu.