Rekordan broj podnijetih zahtjeva za bankrot u Finskoj u posljednjih 30 godina

Broj podnijetih zahtjeva za bankrot u Finskoj je dostigao najviši nivo u posljednjih 30 godina, pokazuju najnoviji statistički podaci, prenose danas mediji u toj zemlji.

Broj zahtjeva u posljednje tri godine je u porastu u skoro svim sektorima, prenosi finski javni servis "Yle".

Prema podacima finske statističke službe "StatFin", nešto više od 3.900 kompanija je prošle godine podnijelo zahtev za bankrot što je najveća brojka zabeležena od 1996. godine.

U tim kompanijama bilo je zaposleno oko 14.300 ljudi.

"StatFin" je takođe saopštio da je u decembru 2025. godine pokrenuto 360 stečajnih postupaka, ili 92 više nego u istom mjesecu prethodne godine, što je povećanje od 34 procenta.

Agencija koja obrađuje statističke podatke saopštila je da je nedavni veći talas bankrota počeo prije nekoliko godina.

Kako se navodi, od 2023. u prosjeku je 3.600 kompanija godišnje podnijelo zahtjev za bankrot.

Godišnji prosjek tokom 2010-ih iznosio je oko 2.700 kompanija.

Broj zaposlenih koji su pogođeni bankrotstvom kompanija sugeriše, međutim, da su uglavnom pogođena mala i srednja preduzeća.

"StatFin" je naveo da je najveći broj firmi koje su podnijele zahtev za bankrot bio u građevinskom sektoru, ukupno 768.