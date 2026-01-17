Logo
Large banner

Rekordan broj podnijetih zahtjeva za bankrot u Finskoj u posljednjih 30 godina

Izvor:

Tanjug

17.01.2026

12:38

Komentari:

0
Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Broj podnijetih zahtjeva za bankrot u Finskoj je dostigao najviši nivo u posljednjih 30 godina, pokazuju najnoviji statistički podaci, prenose danas mediji u toj zemlji.

Broj zahtjeva u posljednje tri godine je u porastu u skoro svim sektorima, prenosi finski javni servis "Yle".

Брашно

Savjeti

Kako prepoznati da li je brašno pokvareno?

Prema podacima finske statističke službe "StatFin", nešto više od 3.900 kompanija je prošle godine podnijelo zahtev za bankrot što je najveća brojka zabeležena od 1996. godine.

U tim kompanijama bilo je zaposleno oko 14.300 ljudi.

"StatFin" je takođe saopštio da je u decembru 2025. godine pokrenuto 360 stečajnih postupaka, ili 92 više nego u istom mjesecu prethodne godine, što je povećanje od 34 procenta.

Agencija koja obrađuje statističke podatke saopštila je da je nedavni veći talas bankrota počeo prije nekoliko godina.

снијег зима

Zanimljivosti

U najhladnijem gradu na svijetu ljudi nemaju toalet, ali imaju troje vrata

Kako se navodi, od 2023. u prosjeku je 3.600 kompanija godišnje podnijelo zahtjev za bankrot.

Godišnji prosjek tokom 2010-ih iznosio je oko 2.700 kompanija.

Broj zaposlenih koji su pogođeni bankrotstvom kompanija sugeriše, međutim, da su uglavnom pogođena mala i srednja preduzeća.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška nesreća u BiH: Poginula jedna osoba

"StatFin" je naveo da je najveći broj firmi koje su podnijele zahtev za bankrot bio u građevinskom sektoru, ukupno 768.

Podijeli:

Tagovi:

Finska

bankrot

Kompanija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тадић: Крњи Уставни суд БиХ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтона

Republika Srpska

Tadić: Krnji Ustavni sud BiH djeluje kao instrument revizije i rušenja Dejtona

1 h

0
Гужва на граничом прелазу Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na prelazu Gradiška

1 h

0
Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона

Fudbal

Zemljotres na Marakani: Zvezda spremila 5 miliona

1 h

0
Avion

Svijet

Avion izgubio kontakt u Indoneziji, u toku potraga

1 h

0

Više iz rubrike

Avion

Svijet

Avion izgubio kontakt u Indoneziji, u toku potraga

1 h

0
Син Рамзана Кадирова хитно превезен у Москву на лијечење

Svijet

Sin Ramzana Kadirova hitno prevezen u Moskvu na liječenje

1 h

0
Дјечак (11) убио оца који му је одузео игрицу и рекао му да је вријеме за спавање

Svijet

Dječak (11) ubio oca koji mu je oduzeo igricu i rekao mu da je vrijeme za spavanje

2 h

0
ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

Svijet

FSB spriječila terorističke napade u dvije ruske oblasti

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Srušio se avion sa putnicima: Isplivali prvi snimci

13

52

Đokovićev bivši trener otkrio skandal iz svlačionice

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner