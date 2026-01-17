Zemljotres na Marakani: Zvezda spremila 5 miliona

Izvor:
ATV
17.01.2026
12:13
Komentari:0
Crvena zvezda nije odustala od Markinjosa (26), već je ponudila vrtoglavih 5 miliona evra!
Tako barem tvrdi portal "Mocart sport". Dodaju da je delegacija sa "Marakane" već stupila u kontakt sa Spartakom i ponudila visoku sumu, te se trenutno čeka odgovor iz Moskve.
Ističu da na njegovu odluku može da utiče i prisustvo još trojice sunarodnika u Ljutice Bogdana, a to su golman Mateuš, defanzivac Rodrigao i špic Bruno Duarte.
Dodatna olakšica svakako je i skorašnji angažman Dejana Stankovića na mjesto trenera u Zvezdi, jer je nekada legendarni reprezentativac sa klupe vodio Markinjosa i u Spartaku i Ferencvarošu.
Prilikom imenovanja, popularni Deki nije krio pesimizam kada je u pitanju potencijalni angažman brzonogog fudbalera, jer trenutno igra jako dobro za "crvene" u Rusiji.
Postigao je tri gola i upisao isto toliko asistencija u 18 mečeva samo ove takmičarske godine i predstavlja glavnog aduta u navali šestoplasiranog tima iz Moskve.
Brazilski sajt "No Ataque" takođe tvrdi da je ponuda već poslata, samo što je po njihovom saznanju ona duplo veća, tačnije 10.000.000 evra!
