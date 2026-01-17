Cvijanović: Spoljna nametanja su BiH vodila iz krize u krizu; Pokazala su se kao katastrofalna

Izvor:
ATV
17.01.2026
11:43
Komentari:0
Spoljna nametanja su BiH vodila iz krize u krizu. Pokazala su se kao katastrofalna i BiH su pretvorili u zarobljenu državu, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.
- Krajnje je vrijeme da domaće institucije počnu da funkcionišu u skladu sa demokratskim principima - navela je Cvijanovićeva u objavi na Instagramu.
Hronika
2 h0
Svijet
2 h0
Ostali sportovi
2 h0
Društvo
2 h0
BiH
21 h0
BiH
22 h0
BiH
1 d0
BiH
1 d2
Najnovije
Najčitanije
13
52
13
48
13
45
13
21
13
13
Trenutno na programu