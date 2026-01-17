Logo
Cvijanović: Spoljna nametanja su BiH vodila iz krize u krizu; Pokazala su se kao katastrofalna

ATV

17.01.2026

11:43

Цвијановић: Спољна наметања су БиХ водила из кризе у кризу; Показала су се као катастрофална
Spoljna nametanja su BiH vodila iz krize u krizu. Pokazala su se kao katastrofalna i BiH su pretvorili u zarobljenu državu, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

- Krajnje je vrijeme da domaće institucije počnu da funkcionišu u skladu sa demokratskim principima - navela je Cvijanovićeva u objavi na Instagramu.

Željka Cvijanović

