Proglašena "uzbuna": Vazduh opasan po zdravlje građana

Izvor:

SRNA

16.01.2026

15:25

Komentari:

0
Foto: Pexel/Johannes Plenio

Operativni štab opštine Kakanj donio je odluku o proglašenju epizode "uzbuna" zbog velikog zagađenja vazduha i prisustva čestica štetnih po zdravlje stanovništva.

Zbog izrazito povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, na području opštine Kakanj primjenjuju se pojačane interventne mjere s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i poboljšanja kvaliteta vazduha, navedeno je na stranici opštine Kakanj.

Tokom epizode "uzbuna" ograničava se rad određenih proizvodnih procesa i kotlovnica.

Ograničava se korištenje pojedinih vrsta sirovina i goriva s ciljem smanjenja emisije štetnih materija, zabranjuje rad industrijskih i drugih objekata koji u svom tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teška lož-ulja, izuzev postrojenja kod kojih je neophodan kontinuiran proces rada.

илу-спавање-10102025

Zdravlje

Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

Planirano je uvođenje besplatnog javnog prevoza na području za koje je proglašena epizoda "uzbuna" i zabranjuje kretanje motornih vozila sa normom "evro tri" i nižom na glavnim gradskim saobraćajnicama.

Predloženo je uvođenje onlajn nastave u osnovnim i srednjim školama, u skladu sa tehničkim i organizacionim mogućnostima obrazovnih ustanova.

Opština Kakanj poziva građane, privredne subjekte i institucije na odgovorno ponašanje i poštivanje propisanih mjera, kako bi se zajednički doprinijelo zaštiti zdravlja i unapređenju kvaliteta vazduha, navedeno je u saopštenju.

Komentari (0)
