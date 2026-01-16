Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

Svi znamo da spavanje spada među ključne stvari važne za dobro zdravlje. Novo istraživanje pokazalo je da manjak sna zapravo može skratiti životni vijek.

Istraživanje je sprovedeno u SAD, a rezultati su objavljeni u stručnom časopisu Sleep Advances.

Veza između sna i dugovječnosti je složena, ali ljekari kažu da ih ovakvi nalazi nisu iznenadili.

Stručnjaci su analizirali podatke iz ankete Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) o faktorima rizika u ponašanju, koja je sprovedena u periodu od 2019. do 2025. godine.

Ovu anketu svakog mjeseca sprovode državni zdravstveni organi i ona obuhvata različite navike koje mogu uticati na zdravlje, uključujući pušenje, ishranu, hronična oboljenja i trajanje sna.

Jedno od pitanja glasilo je: "U prosjeku, koliko sati spavate u periodu od 24 sata?" Istraživači su otkrili da je san najbolji prediktor očekivanog životnog vijeka, čak važniji od faktora kao što su ishrana, fizička aktivnost i socijalna izolacija.

To znači da su osobe koje su navele da spavaju preporučenih sedam ili više sati noću imale veću vjerovatnoću da žive duže od onih koji su konstantno spavali manje od sedam sati.

"Dovoljna količina sna povezana je sa mnogim aspektima zdravlja, uključujući kardiovaskularno zdravlje, imuni sistem, pa čak i kontrolu tjelesne težine i raspoloženja. Sve to ukazuje na važnost sna za naš životni vijek", izjavila je za magazin SELF Bet Malou , neurolog i šef Odjeljenja za poremećaje spavanja u Vanderbilt Healthu.