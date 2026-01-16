Logo
Hapšenje u BiH: Pronađeno 2,6 kilograma droge, krio je u kutiji za keks

16.01.2026

15:00

Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс
Foto: Pexels

Pripadnici Policijske stanice Doboj Jug uhapsili su danas, 16. januara B.A. (31) iz ovog mjesta, kod koga su tokom pretresa pronašli 2,6 kg amfetamina (spid), koju je, između ostalog, krio u kutiji za keks.

Policija u Doboj Jugu je preduzimajući mjere i radnje na preveniranju posjedovanja i neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, došla do saznanja o nezakonitim aktivnostima B.A. iz Doboj Juga.

Kako navode, u skladu sa prikupljenim informacijama i saznanjima, a na osnovu naredbe Opštinskog suda u Tešnju, danas su u jutarnjim časovima policijski timovi pretresli stan i zajedničke prostorije koje koristi navedeni, koje se nalaze u naseljenom mjestu Matuzići, opština Doboj Jug, te vozilo.

"Izvršenim pretresom, pronađeno je ukupno 2.600 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin (speed) i jedna digitalna vaga za precizna mjerenja", stoji u saopštenju MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

black hawk blek hok crni jatrijeb

Svijet

Drama u vazduhu: "Blek hok" se srušio

Dodaju da će sporna materija biti izuzeta te biti predmet potrebnih vještačenja, te će biti korištena kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

"Prilikom pretresa, B.A. je uhapšen i nad njim je zavedena kriminalistička obrada zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", pojasnili su.

Nakon kriminalističke obrade i prikupljenih dokaza i obavještenja, osumnjičeni B.A. će tokom sutrašnjeg dana, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu i otkrivanju izvršioca, biti predat u nadležnost i daljnje postupanje Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

