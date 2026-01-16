Taksista zatečen u jezivom stanju! Kosti lica mu smrskane, policija pokrenula potjeru za napadačem!

Jeziv napad dogodilo se juče u popodnevnim satima u Opštini Rakovica, kada je napadnut taksista M. B. (34), saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, M. B. je nakon što je zvjerski napadnut pozvao policiju i prijavio napad.

- Nesrećni čovjek pozvao je policiju i prijavio da ga je pretukao poznanik - izjavio je za Telegraf.rs izvor blizak slučaju.

Ekipa Hitne pomoći je zajedno sa policijom došla na lice mjesta i zatekla taksistu u veoma lošem stanju. On je odmah prevezen u bolnicu gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede u vidu smrskanih kostiju lica, preloma nosa i povrede noge.

- Taksista je ispričao da ga je poznanik udarao čime je stigao, samo pukom srećom se nije završilo tragično - dodao je izvor za Telegraf.rs.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a u toku je i intenzivna potraga za napadačem. Trenutno se pregledaju snimci sa nadzornih kamera u blizini kako bi se ušlo u trag napadaču.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.