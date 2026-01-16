Logo
Large banner

Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

Izvor:

Telegraf

16.01.2026

15:28

Komentari:

0
Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат
Foto: Tanjug

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Vuka Mitića (39) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. oktobra 2025. godine oko četiri časa pokušao da liši života bivšu vanbračnu partnerku, koju je prethodno zlostavljao i sa kojom ima zajedničko maloljetno dijete.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo Teško ubistvo u pokušaju.

илу-спавање-10102025

Zdravlje

Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem Vuk Mitić se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Osumnjičeni se već nalazi u pritvoru povodom drugog postupka koji se vodi protiv njega.

Postoje osnovi sumnje da je Vuk Mitić 20. oktobra 2025. godine oko 23.30 časova došao do kuće u kojoj je boravila oštećena sa zajedničkim maloljetnim djetetom i djetetom svoje kume, pa dok su djeca spavala, on je u kuću ušao nasilnim putem kroz balkonska vrata, držaći pištolj u ruci.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Privrženi daljem jačanju Srpske

Tada je rekao oštećenoj "da će je ubiti, da će joj prosuti mozak", sve vrijeme držeći pištolj na njenom potiljku, pa ju je čupao za kosu dok je ona molila da to ne radi i pokušavala da ga smiri.

Nakon toga je Vuk Mitić izvadio metke iz pištolja i zahtjevao od oštećene da otključa mobili telefon, držeći kuhinjski nož u ruci i prijeteći joj da će joj odsjeći prst, a nakon toga je od oštećene, prijeteći joj nožem, zahtjevao da imaju seksualni odnos, a potom i da legnu pored zajedničkog maloljetnog djeteta.

Kada je oštećena tražila da popije vodu, on joj nije dozvolio, već je počeo nasilno da jє gura i ponovo prijeti da će je ubiti. Nakon toga je oštećenu odveo u kupatilo i ugurao u tuš kabinu, pa je počeo da je siječe nožem u predjelu vrata i lijevog obraza, a zatim i da je ubada u predjelu vrata i brade. Ona je za to vrijeme plakala i molila ga da prestane, a osumnjičeni je od nje zahtjevao da ćuti, nastavljajući da izgovara prijetnje.

НСРС-илустрација-21082025

Republika Srpska

Posebna sjednica o ostavci Minića u nedjelju

Kada je Vuk Mitić čuo maloljetno dijete, izašao je iz kupatila i zatvorio je vrata, pa je oštećena izvadila nož iz svog vrata koji je tu ostao od posljednjeg uboda, bacila je nož na pod, popela se na VC šolju i iskočila kroz prozor na kupatilu, a potom je pobjegla.

Podijeli:

Tagovi:

Nasilje

zlostavljanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ноге су вам увијек хладне? Испробајте четири природна рјешења за лошу циркулацију

Savjeti

Noge su vam uvijek hladne? Isprobajte četiri prirodna rješenja za lošu cirkulaciju

27 min

0
Ова 4 знака од сутра улећу у златну зону, паре стижу са свих страна

Zanimljivosti

Ova 4 znaka od sutra uleću u zlatnu zonu, pare stižu sa svih strana

28 min

0
Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

Hronika

Hapšenje u BiH: Pronađeno 2,6 kilograma droge, krio je u kutiji za keks

35 min

0
Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио

Svijet

Drama u vazduhu: "Blek hok" se srušio

42 min

0

Više iz rubrike

Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

Hronika

Hapšenje u BiH: Pronađeno 2,6 kilograma droge, krio je u kutiji za keks

35 min

0
Погледајте у каквом стању је возило након несреће код Маглаја у којој је погинула једна особа

Hronika

Pogledajte u kakvom stanju je vozilo nakon nesreće kod Maglaja u kojoj je poginula jedna osoba

1 h

0
Таксиста затечен у језивом стању! Кости лица му смрскане, полиција покренула потјеру за нападачем!

Hronika

Taksista zatečen u jezivom stanju! Kosti lica mu smrskane, policija pokrenula potjeru za napadačem!

1 h

0
Мркви и Ћапину шест година затвора, одузима им се три милиона КМ

Hronika

Mrkvi i Ćapinu šest godina zatvora, oduzima im se tri miliona KM

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

15

25

Proglašena "uzbuna": Vazduh opasan po zdravlje građana

15

18

Minić: Privrženi daljem jačanju Srpske

15

18

Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

15

13

Posebna sjednica o ostavci Minića u nedjelju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner