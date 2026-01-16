Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Vuka Mitića (39) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. oktobra 2025. godine oko četiri časa pokušao da liši života bivšu vanbračnu partnerku, koju je prethodno zlostavljao i sa kojom ima zajedničko maloljetno dijete.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo Teško ubistvo u pokušaju.

Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem Vuk Mitić se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Osumnjičeni se već nalazi u pritvoru povodom drugog postupka koji se vodi protiv njega.

Postoje osnovi sumnje da je Vuk Mitić 20. oktobra 2025. godine oko 23.30 časova došao do kuće u kojoj je boravila oštećena sa zajedničkim maloljetnim djetetom i djetetom svoje kume, pa dok su djeca spavala, on je u kuću ušao nasilnim putem kroz balkonska vrata, držaći pištolj u ruci.

Tada je rekao oštećenoj "da će je ubiti, da će joj prosuti mozak", sve vrijeme držeći pištolj na njenom potiljku, pa ju je čupao za kosu dok je ona molila da to ne radi i pokušavala da ga smiri.

Nakon toga je Vuk Mitić izvadio metke iz pištolja i zahtjevao od oštećene da otključa mobili telefon, držeći kuhinjski nož u ruci i prijeteći joj da će joj odsjeći prst, a nakon toga je od oštećene, prijeteći joj nožem, zahtjevao da imaju seksualni odnos, a potom i da legnu pored zajedničkog maloljetnog djeteta.

Kada je oštećena tražila da popije vodu, on joj nije dozvolio, već je počeo nasilno da jє gura i ponovo prijeti da će je ubiti. Nakon toga je oštećenu odveo u kupatilo i ugurao u tuš kabinu, pa je počeo da je siječe nožem u predjelu vrata i lijevog obraza, a zatim i da je ubada u predjelu vrata i brade. Ona je za to vrijeme plakala i molila ga da prestane, a osumnjičeni je od nje zahtjevao da ćuti, nastavljajući da izgovara prijetnje.

Kada je Vuk Mitić čuo maloljetno dijete, izašao je iz kupatila i zatvorio je vrata, pa je oštećena izvadila nož iz svog vrata koji je tu ostao od posljednjeg uboda, bacila je nož na pod, popela se na VC šolju i iskočila kroz prozor na kupatilu, a potom je pobjegla.