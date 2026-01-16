Mrkvi i Ćapinu šest godina zatvora, oduzima im se tri miliona KM

Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je prvostepenu presudu i osudio Adnana Mrkvu i Amela Ćapina na po tri godine zatvora za krivično djelo poreske utaje.

Odgovornim su proglašene i Mrkva i Mrkva Grup kojima je izrečena novčana kazna u iznosu od 150.000 KM. Optužbe su oslobođeni Adis Biberović i Arif Maljić.

Od optuženog Mrkve i Ćapina trajno se oduzima 3.357.938 KM.

Prema navodima optužnice, Mrkva i Ćapin te njihove firme, terete se da nisu evidentirale ostvareni prihod u poslovnim knjigama, već su u tzv. ”crnu blagajnu“ polagali oko 45% od ostvarenog prihoda, odnosno, utajili porez u iznosu većem od tri miliona maraka.

Presuda je izrečena nakon ponovljenog postupka i nije pravosnažna.

