Pogledajte u kakvom stanju je vozilo nakon nesreće kod Maglaja u kojoj je poginula jedna osoba

U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros na magistralnom putu M-17 u mjestu Liješnica kod Maglaja poginula je jedna osoba.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, na izlazu iz tunela Sikola II prema Žepču dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali jedno teretno i putničko vozilo.

Mercedes nakon nesreće u Žepču

- Jedno lice je smrtno stradalo, dok je drugo lice iz ovog vozila – suvozač zadobio povrede i prebačen je u Hitnu pomoć Maglaj – potvrđeno je za „Avaz“.

Saobraćaj je jutros bio u potpunosti obustavljen na ovoj dionici i preusmjeren kroz grad Maglaj.