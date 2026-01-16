Logo
Large banner

Pogledajte u kakvom stanju je vozilo nakon nesreće kod Maglaja u kojoj je poginula jedna osoba

16.01.2026

14:33

Komentari:

0
Погледајте у каквом стању је возило након несреће код Маглаја у којој је погинула једна особа
Foto: Facebook

U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros na magistralnom putu M-17 u mjestu Liješnica kod Maglaja poginula je jedna osoba.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, na izlazu iz tunela Sikola II prema Žepču dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali jedno teretno i putničko vozilo.

Мерцедес након несреће у Жепчу
Mercedes nakon nesreće u Žepču

- Jedno lice je smrtno stradalo, dok je drugo lice iz ovog vozila – suvozač zadobio povrede i prebačen je u Hitnu pomoć Maglaj – potvrđeno je za „Avaz“.

Saobraćaj je jutros bio u potpunosti obustavljen na ovoj dionici i preusmjeren kroz grad Maglaj.

Podijeli:

Tagovi:

Maglaj

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici upozoravaju: Velika koronalna rupa se formirala na Suncu

1 h

0
Таксиста затечен у језивом стању! Кости лица му смрскане, полиција покренула потјеру за нападачем!

Hronika

Taksista zatečen u jezivom stanju! Kosti lica mu smrskane, policija pokrenula potjeru za napadačem!

1 h

0
Одржан жријеб Лиге конференција, Кристал Палас на Зрињски

Fudbal

Održan žrijeb Lige konferencija, Kristal Palas na Zrinjski

1 h

0
Какво ће бити вријеме у суботу?

Društvo

Kakvo će biti vrijeme u subotu?

1 h

0

Više iz rubrike

Таксиста затечен у језивом стању! Кости лица му смрскане, полиција покренула потјеру за нападачем!

Hronika

Taksista zatečen u jezivom stanju! Kosti lica mu smrskane, policija pokrenula potjeru za napadačem!

1 h

0
Мркви и Ћапину шест година затвора, одузима им се три милиона КМ

Hronika

Mrkvi i Ćapinu šest godina zatvora, oduzima im se tri miliona KM

1 h

0
Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

Hronika

Bijeljinac optužen za 30 krivičnih djela!

3 h

0
Пјешак тешко повријеђен у удесу на Туњицама, огласила се бањалучка полиција

Hronika

Pješak teško povrijeđen u udesu na Tunjicama, oglasila se banjalučka policija

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

15

25

Proglašena "uzbuna": Vazduh opasan po zdravlje građana

15

18

Minić: Privrženi daljem jačanju Srpske

15

18

Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

15

13

Posebna sjednica o ostavci Minića u nedjelju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner