Pogledajte u kakvom stanju je vozilo nakon nesreće kod Maglaja u kojoj je poginula jedna osoba

16.01.2026
14:33
Komentari:0
U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros na magistralnom putu M-17 u mjestu Liješnica kod Maglaja poginula je jedna osoba.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, na izlazu iz tunela Sikola II prema Žepču dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali jedno teretno i putničko vozilo.
- Jedno lice je smrtno stradalo, dok je drugo lice iz ovog vozila – suvozač zadobio povrede i prebačen je u Hitnu pomoć Maglaj – potvrđeno je za „Avaz“.
Saobraćaj je jutros bio u potpunosti obustavljen na ovoj dionici i preusmjeren kroz grad Maglaj.
