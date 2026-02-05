Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge

Kako saznaje Telegraf, u akciji PU Novi Sad i UKP uhapšene su četiri osobe i zaplijenjeno je 80 kilograma marihuane, određena količina kokaina, dva automobila, ali i veća količina novca za koji se sumnja da potiče od prodaje droge.

Uhapšeni su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zadržani do 48 sati zbog sumnje da su izvršili krivično djelo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegraf.rs, uhapšeni su P. B. (23) iz Velikih Crljena, M. N. (32) iz Stepojevaca, S. B. (28) iz Surčina i S. S. (27) iz Ljubovije.