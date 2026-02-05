Logo
Large banner

Pripadnik zloglasne tzv. OVK uhapšen na granici!

Izvor:

Agencije

05.02.2026

20:40

Komentari:

0
Припадник злогласне тзв. ОВК ухапшен на граници!
Foto: Tanjug

Jedna osoba uhapšena je na graničnom prelazu Batrovci, zbog sumnje da je počinila krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili su M.L. (46) iz Peći, zbog postajanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

M. L. se sumnjiči da je tokom 1998 i 1999. godine kao pripadnik takozvane Oslobodilačke vojske Kosova - Operativna zona Dukađini, najprije prošao selektivnu obuku, a nakon toga učestvovao u terorističkim napadima usmjerenim na pripadnike MUP Republike Srbije i Vojske Jugoslavije.

"On je kao pripadnik te grupe kojom je komandovao Ramuš Haradinaj, učestvovao u otmici i masakriranju policijskih službenika", navodi se u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine“, rekao je ministar Dačić.

Podijeli:

Tagovi:

OVK

teroristi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шахид Бат

Svijet

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

5 d

1
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

Spriječeni teroristički napadi u Dagestanu

1 sedm

0
Елвир Чустовић

Hronika

Osuđen Elvir iz Čikaga: Prva osuđujuća presuda za terorizam u Srpskoj

1 sedm

4
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

Spriječen teroristički napad na policijsku stanicu

2 sedm

0

Više iz rubrike

Зима се још није предала: Спремите се!

Srbija

Zima se još nije predala: Spremite se!

8 h

0
Пацијенти из Србије примиће вакцину против рака до краја године

Srbija

Pacijenti iz Srbije primiće vakcinu protiv raka do kraja godine

9 h

0
Попио два литра безалкохолног пива, па урадио алкотест: Ево шта су показали резултати

Srbija

Popio dva litra bezalkoholnog piva, pa uradio alkotest: Evo šta su pokazali rezultati

11 h

0
Ученици ће ускоро остављати телефоне на улазу?

Srbija

Učenici će uskoro ostavljati telefone na ulazu?

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge

22

50

Centralne vijesti, 05.02.2026.

22

30

Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu

22

17

Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

22

03

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner