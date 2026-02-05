Pripadnik zloglasne tzv. OVK uhapšen na granici!

Jedna osoba uhapšena je na graničnom prelazu Batrovci, zbog sumnje da je počinila krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili su M.L. (46) iz Peći, zbog postajanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

M. L. se sumnjiči da je tokom 1998 i 1999. godine kao pripadnik takozvane Oslobodilačke vojske Kosova - Operativna zona Dukađini, najprije prošao selektivnu obuku, a nakon toga učestvovao u terorističkim napadima usmjerenim na pripadnike MUP Republike Srbije i Vojske Jugoslavije.

"On je kao pripadnik te grupe kojom je komandovao Ramuš Haradinaj, učestvovao u otmici i masakriranju policijskih službenika", navodi se u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine“, rekao je ministar Dačić.