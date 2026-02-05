Logo
Large banner

Osnivač "Mirotvorca" na ruskoj listi terorista

05.02.2026

21:24

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Georgij Tuka, osnivač ukrajinskog veb-sajta "Mirotvorac", dodat je na rusku listu terorista i ekstremista, saopštio je "Rosfinmonitoring".

Veb-sajt "Mirotvorac" objavljuje lične podatke boraca milicije, novinara i drugih civila koji se smatraju "neprijateljima Ukrajine".

"Rosfinmonitoring" je federalna služba osnovana 2001. godine s ciljem da prikuplja i analizira informacije o finansijskim transakcijama radi borbe protiv domaćeg i međunarodnog pranja novca, finansiranja terorizma i drugih finansijskih zločina.

Ova služba pravi i spiskove ljudi osumnjičenih za terorističke i ekstremističke aktivnosti.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

teroristi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руси објавили шта су гађали: Уништено је!

Svijet

Rusi objavili šta su gađali: Uništeno je!

5 h

0
Русија има нови услов за мир

Svijet

Rusija ima novi uslov za mir

9 h

1
Украјина

Svijet

Nova razmjena ruskih i ukrajinskih zarobljenika

9 h

0
Украјинска ракета Фламинго

Svijet

Ukrajina napala: Flamingom udarila na Orešnik

10 h

1

Više iz rubrike

Обилне падавине направиле проблем: Евакуисано више од 140.000 људи

Svijet

Obilne padavine napravile problem: Evakuisano više od 140.000 ljudi

1 h

0
Трамп подржао Орбана пред изборе у априлу: Бори се за Мађарску као ја за САД

Svijet

Tramp podržao Orbana pred izbore u aprilu: Bori se za Mađarsku kao ja za SAD

2 h

0
Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

Svijet

Iran zaplijenio dva broda u Persijskom zalivu

3 h

0
Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

Svijet

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge

22

50

Centralne vijesti, 05.02.2026.

22

30

Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu

22

17

Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

22

03

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner