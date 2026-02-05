Osnivač "Mirotvorca" na ruskoj listi terorista

Georgij Tuka, osnivač ukrajinskog veb-sajta "Mirotvorac", dodat je na rusku listu terorista i ekstremista, saopštio je "Rosfinmonitoring".

Veb-sajt "Mirotvorac" objavljuje lične podatke boraca milicije, novinara i drugih civila koji se smatraju "neprijateljima Ukrajine".

"Rosfinmonitoring" je federalna služba osnovana 2001. godine s ciljem da prikuplja i analizira informacije o finansijskim transakcijama radi borbe protiv domaćeg i međunarodnog pranja novca, finansiranja terorizma i drugih finansijskih zločina.

Ova služba pravi i spiskove ljudi osumnjičenih za terorističke i ekstremističke aktivnosti.