Obilne padavine napravile problem: Evakuisano više od 140.000 ljudi

Više od 143.000 ljudi evakuisano je na sjeverozapadu Maroka zbog rizika od poplava, saopšteno je iz marokanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Tokom ovih operacija, 143.164 ljudi prevezeno je i evakuisano", navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Marokanski list "Hespres" objavio je da su u toku evakuacije u područjima na sjeverozapadu kojima prijete poplave.

Obilne kiše su krajem januara pogodile sjeverozapadni Maroko, posebno istorijski grad Ksar el Kebir, poznat kao mjesto Bitke tri kralja 1578. godine.

Obilne padavine izazvale su porast nivoa rijeke Lukos, koja teče blizu grada, i punjenje akumulacije Ued el Mahazin, koja se nalazi na jugu.

Mnoga područja Ksar el Kebira bila su poplavljena.

Marokanske vlasti su odlučile da evakuišu stanovnike ovog grada i nekoliko drugih područja.