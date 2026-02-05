Tramp podržao Orbana pred izbore u aprilu: Bori se za Mađarsku kao ja za SAD

Američki predsjednik Donald Tramp podržao je danas mađarskog premijera Viktora Orbana pred izbore koji će se u toj zemlji održati 12. aprila, za koga je rekao da je "zaista snažan i moćan lider".

"Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim. Viktor Orban je pravi prijatelj, borac i pobjednik i ima moju potpunu i apsolutnu podršku za reizbor za premijera Mađarske - on nikada neće izneveriti veliki narod Mađarske", kazao je Tramp u objavi na društvenoj mreži.

Tramp je kazao da je Orban "zaista jak i moćan lider, sa dokazanim uspjehom u postizanju fenomenalnih rezultata".

"On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod i voli ih, baš kao što ja radim za Sjedinjene Američke Države", istakao je Tramp.

On je kazao da Orban "vrijedno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mjesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbjeđivanju zakona i reda".

"Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dostigli su nove visine saradnje i spektakularnih dostignuća pod mojom administracijom, uglavnom zahvaljujući premijeru Orbanu. Radujem se nastavku bliske saradnje sa njim kako bi obe naše zemlje mogle dalje da unaprede ovaj ogroman put ka uspjehu i saradnji", zaključio je Tramp.