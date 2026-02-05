Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

Četvoročlana porodica Kola u italijanskoj pokrajini Toskana stradala je od trovanja ugljen-monoksidom.

Prema prvim informacijama, žrtve su otac Arti, majka Jonida (43), sin Hajdar (22) i kćerka Džesika (15).

Peto lice iz domaćinstva prebačeno je u bolnicu Čizanelo u Pizi u teškom stanju, ali, prema dostupnim podacima, nije životno ugroženo, prenose italijanski mediji.

Na licu mjesta intervenisali su pripadnici vatrogasne službe, karabinjeri i ekipe hitne pomoći.

Prilikom pregleda objekta tri karabinjera su, takođe, zadobila lakše simptome trovanja i medicinski su zbrinuta.

Preliminarna istraga usmjerena je na ispitivanje ispravnosti kotla za centralno grijanje da bi se utvrdio uzrok tragedije.

Italijanski mediji navode da je porodica porijeklom iz Albanije.