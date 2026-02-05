Logo
Large banner

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

05.02.2026

18:37

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Četvoročlana porodica Kola u italijanskoj pokrajini Toskana stradala je od trovanja ugljen-monoksidom.

Prema prvim informacijama, žrtve su otac Arti, majka Jonida (43), sin Hajdar (22) i kćerka Džesika (15).

Peto lice iz domaćinstva prebačeno je u bolnicu Čizanelo u Pizi u teškom stanju, ali, prema dostupnim podacima, nije životno ugroženo, prenose italijanski mediji.

Na licu mjesta intervenisali su pripadnici vatrogasne službe, karabinjeri i ekipe hitne pomoći.

Prilikom pregleda objekta tri karabinjera su, takođe, zadobila lakše simptome trovanja i medicinski su zbrinuta.

Preliminarna istraga usmjerena je na ispitivanje ispravnosti kotla za centralno grijanje da bi se utvrdio uzrok tragedije.

Italijanski mediji navode da je porodica porijeklom iz Albanije.

Podijeli:

Tagovi:

Italija

trovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

Svijet

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

37 min

0
Руси објавили шта су гађали: Уништено је!

Svijet

Rusi objavili šta su gađali: Uništeno je!

1 h

0
Џенифер Анистон на мукама: Мораће све да откаже

Scena

Dženifer Aniston na mukama: Moraće sve da otkaže

1 h

0
Јосип Кракић

Hronika

Misterija (samo)ubistva mladića kod Banjaluke: Roditelji tvrde da im je sin ubijen

1 h

0

Više iz rubrike

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

Svijet

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

37 min

0
Руси објавили шта су гађали: Уништено је!

Svijet

Rusi objavili šta su gađali: Uništeno je!

1 h

0
Рудник

Svijet

Eksplozija u rudniku uglja: Najmanje 16 ljudi poginulo

2 h

0
Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"

Svijet

Ozbiljno upozorenje: "Jedna greška – i region gori"

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

47

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

18

37

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

18

25

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

18

18

Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

18

15

Dodik, Cvijanović i Trišić Babić sa američkim sekretarom za odbranu Pitom Hegsetom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner