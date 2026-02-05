Dženifer Aniston na mukama: Moraće sve da otkaže

Američka glumica Dženifer Aniston bila je primorana da otkaže planiranu rođendansku zabavu u Londonu nakon što je u kratkom roku povučena rezervacija u restoranu i hotelu „Čiltern Fajrhaus“, smještenom u bivšoj vatrogasnoj stanici.

Razlog je to što se objekat još uvijek renovira nakon požara.

Aniston je, prema izvještajima, planirala da naredne sedmice proslavi 57. rođendan na privatnoj zabavi za zvanice, a očekivalo se da u narednim danima doputuje u Veliku Britaniju, prenosi „Standard“. Međutim, objekat još nije u mogućnosti da primi goste zbog radova na obnovi nakon požara iz februara 2025. godine.

Požar, koji je navodno izazvala peć za picu, zahvatio je prizemlje bivše vatrogasne stanice Merilebon, nanijevši značajnu štetu i dovodeći do zatvaranja restorana i hotela. Iako se očekivalo da restoran i hotel budu ranije otvoreni, radovi na renoviranju još su u toku i daleko od završetka.

Objekat, otvoren 2013. godine, poznat je kao mjesto okupljanja londonske elite i slavnih ličnosti, a tokom godina ugostio je brojne poznate goste.

Zgrada, izgrađena 1889. godine, u vlasništvu je američkog hotelijera Andrea Balaša.

Prema poslovnim dokumentima, privremeni datum ponovnog otvaranja hotela predviđen je za april 2027. godine.