Logo
Large banner

Dženifer Aniston na mukama: Moraće sve da otkaže

Izvor:

Agencije

05.02.2026

17:15

Komentari:

0
Џенифер Анистон на мукама: Мораће све да откаже
Foto: Tanjug

Američka glumica Dženifer Aniston bila je primorana da otkaže planiranu rođendansku zabavu u Londonu nakon što je u kratkom roku povučena rezervacija u restoranu i hotelu „Čiltern Fajrhaus“, smještenom u bivšoj vatrogasnoj stanici.

Razlog je to što se objekat još uvijek renovira nakon požara.

Aniston je, prema izvještajima, planirala da naredne sedmice proslavi 57. rođendan na privatnoj zabavi za zvanice, a očekivalo se da u narednim danima doputuje u Veliku Britaniju, prenosi „Standard“. Međutim, objekat još nije u mogućnosti da primi goste zbog radova na obnovi nakon požara iz februara 2025. godine.

Požar, koji je navodno izazvala peć za picu, zahvatio je prizemlje bivše vatrogasne stanice Merilebon, nanijevši značajnu štetu i dovodeći do zatvaranja restorana i hotela. Iako se očekivalo da restoran i hotel budu ranije otvoreni, radovi na renoviranju još su u toku i daleko od završetka.

Objekat, otvoren 2013. godine, poznat je kao mjesto okupljanja londonske elite i slavnih ličnosti, a tokom godina ugostio je brojne poznate goste.

Zgrada, izgrađena 1889. godine, u vlasništvu je američkog hotelijera Andrea Balaša.

Prema poslovnim dokumentima, privremeni datum ponovnog otvaranja hotela predviđen je za april 2027. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Dženifer Aniston

glumica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ченинг Тејтум у болници: Објавио слику из кревета

Scena

Čening Tejtum u bolnici: Objavio sliku iz kreveta

1 d

0
Познати глумац убијен на ратишту: Страдао као добровољац?

Svijet

Poznati glumac ubijen na ratištu: Stradao kao dobrovoljac?

1 d

0
Глумио доктора, па преварио баку: Она му дала 10.000 евра

Region

Glumio doktora, pa prevario baku: Ona mu dala 10.000 evra

1 d

0
Бојана Грегорић

Scena

Majka hrvatske glumice 36 godina nije znala da je Srpkinja

2 d

0

Više iz rubrike

Породила се Ина Гардијан

Scena

Porodila se Ina Gardijan

5 h

0
Момак Милице Тодоровић

Scena

Ovo je muškarac kojem je Milica rodila sina: Krio se više od 9 mjeseci

6 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Otac djeteta Milice Todorović u suzama: Emocije nije mogao da sakrije

7 h

0
Алка Вујица објавила радосне вијести

Scena

Alka Vujica objavila radosne vijesti

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 05.02.2026.

18

47

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

18

37

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

18

25

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

18

18

Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner