Poznati glumac ubijen na ratištu: Stradao kao dobrovoljac?

04.02.2026
17:09
Poznati ruski glumac pozorišta i filma Nikolaj Tkačenko (36) poginuo je u zoni specijalne vojne operacije u januaru 2026. godine.
Poznat je po ulogama u serijama "Trigger", "IP Pirogova" i "Nerealiti".
O smrti umjetnika agenciji TASS je potvrdio njegov kolega, glumac Ramiz Alijev.
- Da, (poginuo je u januaru 2026. u zoni specijalne vojne operacije. Ne znam detalje, komunicirali smo kao kolege - rekao je Alijev.
Njegova majka, Ina, ispričala je TASS-u da je glumac poginuo još u decembru 2025. godine, vraćajući se sa borbene misije. Dodala je da joj trenutno nije poznata lokacija tijela.
Nikolaj Tkačenko je rođen 1. septembra 1989. u Puškinu, u Moskovskoj oblasti. Završio je Pozorišni institut Ščukin i od 2021. godine igrao je u Pozorištu savremene dramatike.
Glumačku karijeru Tkačenko je započeo u seriji "Senja i Feđa“, gdje je igrao službenika saobraćajne policije.
Bio je poznat, u ruskim okvirima.
Ukrajinski mediji navode da je poginuo kod Pokrovska i da se prijavio kao dobrovoljac.
(Kurir)
