Poznati ruski glumac pozorišta i filma Nikolaj Tkačenko (36) poginuo je u zoni specijalne vojne operacije u januaru 2026. godine.

Poznat je po ulogama u serijama "Trigger", "IP Pirogova" i "Nerealiti".

O smrti umjetnika agenciji TASS je potvrdio njegov kolega, glumac Ramiz Alijev.

- Da, (poginuo je u januaru 2026. u zoni specijalne vojne operacije. Ne znam detalje, komunicirali smo kao kolege - rekao je Alijev.

Njegova majka, Ina, ispričala je TASS-u da je glumac poginuo još u decembru 2025. godine, vraćajući se sa borbene misije. Dodala je da joj trenutno nije poznata lokacija tijela.

Nikolaj Tkačenko je rođen 1. septembra 1989. u Puškinu, u Moskovskoj oblasti. Završio je Pozorišni institut Ščukin i od 2021. godine igrao je u Pozorištu savremene dramatike.

Glumačku karijeru Tkačenko je započeo u seriji "Senja i Feđa“, gdje je igrao službenika saobraćajne policije.

Bio je poznat, u ruskim okvirima.

Ukrajinski mediji navode da je poginuo kod Pokrovska i da se prijavio kao dobrovoljac.

(Kurir)