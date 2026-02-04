Vejpovi i elektronske cigarete izazivaju ozbiljne zdravstvene rizike

Francuska Nacionalna agencija za bezbjednost hrane, životne sredine i zdravlja na radu (ANSES) upozorava na negativne efekte elektronskih cigareta, vejpa na srednji i dugi rok, kao i na sve veće korišćenje ovih proizvoda među tinejdžerima.

Anses u danas objavljenoj studiji navodi da, iako su zdravstveni efekti duvana dokazano štetni, ozbiljni i dobro dokumentovani, korišćenje elektronskih cigareta je povezano sa mogućim srednjoročnim i dugoročnim zdravstvenim problemima, posebno kardiovaskularnim i respiratornim, prenosi portal BFMTV.

Kardiovaskurani, respiratorni i kancerogeni efekti su vjerovatni kod onih koji puše vejp, a ako trudnice koriste elektronske cigarete, mogući su i loši efekti na razvoj fetusa, upozorava Anses.

Ovi rizici su uglavnom povezani sa učestalim udisanjem toksičnih supstanci, uključujući aldehide, poznate po svojim iritantnim i kancerogenim efektima, navodi se u studiji Ansesa.

Kako se navodi, elektronske cigarete su popularne kod svih koji žele da prestanu da puše, ili da uštede novac, ili da smanje zdravstvene rizike i u Francuskoj, šest od 100 ljudi, ukupno više od 3 miliona, svakodnevno vejpuje i izlaže se zdravstvenom riziku.