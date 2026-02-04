Poruka iz Moskve: "Mir će biti njegov kraj"

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ne želi da zaključi mirovni sporazum jer bi to značilo kraj njegove političke karijere, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Zelenskom nije potreban mir. Bilo kakav mir, čak i najmanji, značio bi kraj njegove političke karijere. Vjerovatno ne samo njegove političke karijere", naveo je Lavrov u intervjuu "Raši tudej".

Lavrov je rekao da ako ukrajinska strana na pregovorima u Abu Dabiju predstavi ideje o bezbjednosti koje je generalni sekretar NATO-a Mark Rute ranije iznio u Kijevu, to će pokazati da Zelenski ne želi mir.

"Mislim da se savjest i Zelenski ne slažu dobro. Ne mislim da mu je stalo do bilo čega osim do sopstvenog opstanka", dodao je Lavrov.