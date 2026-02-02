Logo
Ipak bez kompromisa o mehanizmu zajma za Ukrajinu

SRNA

02.02.2026

21:07

Ипак без компромиса о механизму зајма за Украјину
Stalni predstavnici EU nisu uspjeli da na vanrednom sastanku postignu kompromis o mehanizmu zajma od 90 milijardi evra za Ukrajinu i razgovore će nastaviti ove sedmice, rekao je neimenovani evropski izvor za RIA Novosti.

Odluka o dodjeli zajma od 90 milijardi evra Ukrajini za ovu i narednu godinu donijeta je na samitu EU prošlog decembra.

Trenutno se pregovara o zakonodavnom paketu za njegovu praktičnu primjenu, a zatim treba da ga odobre Evropski parlament i Savjet EU.

Tagovi:

Evropska unija

zajam za Ukrajinu

