Ipak bez kompromisa o mehanizmu zajma za Ukrajinu

Stalni predstavnici EU nisu uspjeli da na vanrednom sastanku postignu kompromis o mehanizmu zajma od 90 milijardi evra za Ukrajinu i razgovore će nastaviti ove sedmice, rekao je neimenovani evropski izvor za RIA Novosti.

Odluka o dodjeli zajma od 90 milijardi evra Ukrajini za ovu i narednu godinu donijeta je na samitu EU prošlog decembra.

Trenutno se pregovara o zakonodavnom paketu za njegovu praktičnu primjenu, a zatim treba da ga odobre Evropski parlament i Savjet EU.