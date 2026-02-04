Amerika vratila Venecueli pola milijarde

Sjedinjene Države vratile su venecuelanskoj vladi svih 500 miliona dolara od početne prodaje nafte koja je bila dio sporazuma postignutog između Karakasa i Vašingtona prošli mjesec, rekao je u utorak američki zvaničnik.

Posljednjih 200 miliona dolara od prodaje poslano je Venecueli, rekao je zvaničnik koji je želio ostati anoniman. Sporazum je postignut nakon što je venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro zarobljen u američkoj vojnoj operaciji 3. januara.

"Venecuela je službeno primila svih 500 miliona dolara od prve prodaje venecuelanske nafte", rekao je zvaničnik.

Isti izvor dodaje da se novac "prema odluci američke vlade isplaćuje u korist venecuelanskog naroda".

Prošle sedmice, tokom svjedočenja na Kapitol Hilu, državni sekretar Marko Rubio rekao je da je američko učešće u prodaji venecuelanske nafte bilo kratkoročni napor usmjeren na stabilizaciju zemlje, održavanje vlade na površini i pomoć narodu.

"Dakle, u biti, dopustili smo Venecueli da koristi vlastitu naftu za generisanje prihoda za plaćanje učitelja, vatrogasaca i policajaca te održavanje funkcionisanja vlade kako ne bismo imali sistematski kolaps“, rekao je.

Sredstva su pohranjena u Kataru i namijenjena su kao "privremeni, kratkoročni račun kako bi se osiguralo da Venecuela primi sredstva potrebna za rad“, rekao je američki zvaničnik.

Zvaničnik je dodao da je dugoročni cilj buduće prodaje premjestiti prihode "u fond koji se nalazi u SAD, i odobriti rashode za bilo kakvu obavezu ili trošak vlade Venecuele ili njenih agencija i tijela prema uputstvima koje su u skladu s dogovorenim postupcima“.