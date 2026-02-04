Osamnaestogodišnjak uhapšen zbog ubistva mladića (20): Oko kampusa kordon policije

Britanska policija saopštila je da je uhapšen osamnaestogodišnjak nakon što je u Lesteru ubo nožem muškarca starog 20 godina, koji je nakon toga preminuo u bolnici.

Policija Lesteršira objavila je na "Iksu" da se ne radi o "masovnom ubadanju", uz napomenu da spekulacije o napadu "nisu od pomoći".

Uprava Univerziteta De Monfort, u blizini čijeg kampusa se sinoć dogodio napad, saopštila je ranije da je došlo do "veoma ozbiljnog incidenta".

Policija je postavila kordon u području oko kampusa.