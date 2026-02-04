Osamnaestogodišnjak uhapšen zbog ubistva mladića (20): Oko kampusa kordon policije

Izvor:
SRNA
04.02.2026
13:29
Komentari:0
Britanska policija saopštila je da je uhapšen osamnaestogodišnjak nakon što je u Lesteru ubo nožem muškarca starog 20 godina, koji je nakon toga preminuo u bolnici.
Policija Lesteršira objavila je na "Iksu" da se ne radi o "masovnom ubadanju", uz napomenu da spekulacije o napadu "nisu od pomoći".
Republika Srpska
Minić: Karan već pobijedio na izborima, potvrda u nedjelju
Uprava Univerziteta De Monfort, u blizini čijeg kampusa se sinoć dogodio napad, saopštila je ranije da je došlo do "veoma ozbiljnog incidenta".
Policija je postavila kordon u području oko kampusa.
Najnovije
Najčitanije
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Trenutno na programu