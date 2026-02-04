Sijarto: Ne ratu, migracijama i rodnoj ideologiji

Izvor:
04.02.2026
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da je strategija njegove zemlje jasna: ne ratu, migracijama i rodnoj ideologiji.
Sijarto je objavio na "Iksu" da je u ovom trenutku evropski mejnstrim "agresivno liberalan", dok je Mađarska poput ostrva u srcu Evrope.
"Mi predstavljamo izrazito patriotsku političku strategiju. Mađarska je jedina zemlja u NATO savezu i EU koja ne isporučuje bilo kakvo oružje Ukrajini", naveo je mađarski ministar spoljnih poslova.
Sijarto je napomenuo da je Budimpešta zadržala otvoren kanal komunikacije sa Rusijom zato što vjeruje da nijedan rat u istoriji nije riješen na bojnom polju.
