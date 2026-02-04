Logo
Sijarto: Ne ratu, migracijama i rodnoj ideologiji

Izvor:

SRNA

04.02.2026

13:13

Komentari:

0
Сијарто: Не рату, миграцијама и родној идеологији
Foto: ATV

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da je strategija njegove zemlje jasna: ne ratu, migracijama i rodnoj ideologiji.

Sijarto je objavio na "Iksu" da je u ovom trenutku evropski mejnstrim "agresivno liberalan", dok je Mađarska poput ostrva u srcu Evrope.

"Mi predstavljamo izrazito patriotsku političku strategiju. Mađarska je jedina zemlja u NATO savezu i EU koja ne isporučuje bilo kakvo oružje Ukrajini", naveo je mađarski ministar spoljnih poslova.

Стевица Деђански

Republika Srpska

Deđanski: Brojni sastanci Cvijanovićeve u Americi pokazuju jačanje kredibiliteta Srpske

Sijarto je napomenuo da je Budimpešta zadržala otvoren kanal komunikacije sa Rusijom zato što vjeruje da nijedan rat u istoriji nije riješen na bojnom polju.

