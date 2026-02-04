Ovo su znakovi sa najmanje sreće u ljubavi

Teško im je da održavaju odnose s drugima, a često traže savršenstvo u svojim partnerima i to je razlog zbog kojeg se ne zadržavaju u ljubavnim vezama.

Ako vaša ljubavna veza ne traje duže od nekoliko mjeseci i uvijek se pitate šta prekida vašu vezu, čak i ako se u početku čini da je sve u redu, možda je odgovor u zvijezdama.

Dok odnosi zavise od uključenih ljudi i njihovih želja da imaju odnos, ponekad i astrologija može imati ulogu u tome.

Ovi horoskopski znakovi imaju najviše neuspješnih veza i najmanje sreće u ljubavi, prema Pinkvilli.

Rak

Rakovima je izuzetno teško održati vezu. Koliko god truda uložili, Rakovi uvijek završe s neuspjelim vezama.

Ne radi se o tome da ne žele da njihova veza funkcioniše, već činjenica da je sve što rade nepotpuno i nedovoljno.

Djevica

Djevice će takođe imati neuspjele veze.

Razlog tome je što često traže savršenstvo kada su u pitanju odnosi.

Jedna greška i oni počinju da gube interes za drugu osobu.

Štaviše, često zamjenjuju privlačnost s ljubavlju i to je ono što ih ostavlja u neuspjelim vezama.

Bik

Bikovi, takođe, trpe mnoge raskide u životu.

Iako uvijek daju sve od sebe u vezi, njihov partner često na kraju očekuje puno više.

Bez obzira na to koliko truda ulažu, druga osoba ih nekako nikada ne smatra dovoljnim i radije se odvaja od veze.

Škorpija

Škorpije obično donose odluke o ljubavi i vezi bez mnogo razmišljanja.

To je razlog zašto nakon nekoliko mjeseci veze na kraju osjećaju da nešto nije u redu.

Možda počnu da pronalaze nedostatke u svojoj vezi i možda čak povjeruju da zaslužuju bolje.

Kao rezultat toga, imaju mnogo propalih veza, jer su u stalnoj potrazi za savršenstvom, prenosi B92.