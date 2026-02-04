Logo
Large banner

Danas presuda osumnjičenom za pokušaj ubistva Trampa

04.02.2026

13:31

Komentari:

0
Данас пресуда осумњиченом за покушај убиства Трампа
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Okružni sud u američkoj saveznoj državi Floridi danas izriče konačnu presudu Rajanu Rutu, optuženom za pokušaj ubistva predsjednika SAD Donalda Trampa.

Iz tužilaštva su naveli da Rutovi zločini "nesporno opravdavaju doživotnu kaznu", jer je mjesecima planirao atentat i bio spreman da ubije svakoga ko bi mu se našao na putu.

Odbrana Ruta zatražila je izricanje kazne od 27 godina zatvora.

Rut /59/ je u septembru prošle godine proglašen krivim po pet tačaka optužnice, uključujući pokušaj ubistva.

илу-ротација-19092025

Svijet

Osamnaestogodišnjak uhapšen zbog ubistva mladića (20): Oko kampusa kordon policije

Incident se desio manje od dva mjeseca prije predsjedničkih izbora u SAD 2024. godine, na kojima se Tramp vratio u Bijelu kuću u drugom predsjedničkom mandatu.

Agenti Tajne službe su uočili Ruta u žbunju, udaljenog nekoliko stotina metara od mjesta gd‌je je Tramp igrao golf u Vest Palm Biču 15. septembra 2024. godine.

Rut je pobjegao sa lica mjesta i ostavio jurišnu pušku, kojom je planirao da izvrši napad.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

atentat

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Осамнаестогодишњак ухапшен због убиства младића (20): Око кампуса кордон полиције

Svijet

Osamnaestogodišnjak uhapšen zbog ubistva mladića (20): Oko kampusa kordon policije

6 h

0
Сијарто: Не рату, миграцијама и родној идеологији

Svijet

Sijarto: Ne ratu, migracijama i rodnoj ideologiji

6 h

0
Захарова: Трупе "коалиције вољних" биће легитимна мета

Svijet

Zaharova: Trupe "koalicije voljnih" biće legitimna meta

6 h

0
Због поплава евакуисано више од 50.000 људи

Svijet

Zbog poplava evakuisano više od 50.000 ljudi

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

48

Put do škole biće sada i udobniji i lakši: Novi kombi za đake u Berkovićima

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner