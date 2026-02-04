Danas presuda osumnjičenom za pokušaj ubistva Trampa

Iz tužilaštva su naveli da Rutovi zločini "nesporno opravdavaju doživotnu kaznu", jer je mjesecima planirao atentat i bio spreman da ubije svakoga ko bi mu se našao na putu.

Odbrana Ruta zatražila je izricanje kazne od 27 godina zatvora.

Rut /59/ je u septembru prošle godine proglašen krivim po pet tačaka optužnice, uključujući pokušaj ubistva.

Incident se desio manje od dva mjeseca prije predsjedničkih izbora u SAD 2024. godine, na kojima se Tramp vratio u Bijelu kuću u drugom predsjedničkom mandatu.

Agenti Tajne službe su uočili Ruta u žbunju, udaljenog nekoliko stotina metara od mjesta gd‌je je Tramp igrao golf u Vest Palm Biču 15. septembra 2024. godine.

Rut je pobjegao sa lica mjesta i ostavio jurišnu pušku, kojom je planirao da izvrši napad.