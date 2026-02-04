Danas presuda osumnjičenom za pokušaj ubistva Trampa

04.02.2026
13:31
Komentari:0
Okružni sud u američkoj saveznoj državi Floridi danas izriče konačnu presudu Rajanu Rutu, optuženom za pokušaj ubistva predsjednika SAD Donalda Trampa.
Iz tužilaštva su naveli da Rutovi zločini "nesporno opravdavaju doživotnu kaznu", jer je mjesecima planirao atentat i bio spreman da ubije svakoga ko bi mu se našao na putu.
Odbrana Ruta zatražila je izricanje kazne od 27 godina zatvora.
Rut /59/ je u septembru prošle godine proglašen krivim po pet tačaka optužnice, uključujući pokušaj ubistva.
Svijet
Osamnaestogodišnjak uhapšen zbog ubistva mladića (20): Oko kampusa kordon policije
Incident se desio manje od dva mjeseca prije predsjedničkih izbora u SAD 2024. godine, na kojima se Tramp vratio u Bijelu kuću u drugom predsjedničkom mandatu.
Agenti Tajne službe su uočili Ruta u žbunju, udaljenog nekoliko stotina metara od mjesta gdje je Tramp igrao golf u Vest Palm Biču 15. septembra 2024. godine.
Rut je pobjegao sa lica mjesta i ostavio jurišnu pušku, kojom je planirao da izvrši napad.
Najnovije
Najčitanije
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Trenutno na programu