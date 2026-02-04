Logo
Moskva o ponavljanju izbora u Srpskoj: Zapad opet pokušava da je destabilizuje

Izvor:

Agencije

04.02.2026

13:35

Komentari:

3
Москва о понављању избора у Српској: Запад опет покушава да је дестабилизује
Foto: Tanjug/AP

Ponavljanje predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj predstavlja još jednu fazu u destabilizaciji Republike od strane Zapada, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Ponovljeni izbori za predsjednika Republike Srpske, planirani za 8. februar su još jedna etapa kampanje inspirisane od strane Zapada za destabilizaciju Srpske. To predstavlja ismijavanje izbornih prava i građana. Izborima je predhodilo miješanje u sudski i bezbjednosni sistem BiH, kao i ostavka legitimnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika", dodala je ona.

Ona je podsjetila da je, kada je na izborima pobijedio Siniša Karan, to se nije dopalo zapadnim zemljama.

"Kao rezultat grubih manipulacija i pritiska na CIK BiH na osnovu izmišljenih razloga spriječeno je potvrđivanje rezultata izbora i na kraju su oni djelimično poništeni s ciljem da se ponavljanjem izbora još više zaoštri situaciju i posije razdor u redovima Srba", istakla je zvanična predstavnica ruskog MIP-a.

Доналд Трамп

Svijet

Danas presuda osumnjičenom za pokušaj ubistva Trampa

Kako je istakla, Zapad veštački izaziva političku napetost, krši suverenitet BiH i meša se u unutrašnje stvari zemlje.

"Očigledno je da Zapad pribjegava vještačkom provociranju unutarpolitičke napetosti, kršenju suvereniteta BiH i miješanju u unutrašnje poslove zemlje u nadi da će spasti svoju kolonijalnu dominaciju koja je na zalasku, koja je zasnovana na principu "zavadi pa vladaj". Solidarnost sa političkim rukovodstvom Republike Srpske koje se odlučno i dostojanstveno suprotstavlja spoljnom pritisku, vodi pravednu borbu za jednaka prava Srba u BiH, kao jednog od tri konstitutivna naroda odgovara principima Dejtonskog sporazuma",zaključila je ona.

Komentari (3)
