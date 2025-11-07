Logo

Izlaganje dimu od vejpova u trudnoći može deformisati lobanju bebe, čak i bez nikotina

07.11.2025

10:08

Излагање диму од вејпова у трудноћи може деформисати лобању бебе, чак и без никотина
Foto: pexels

Izlaganje nikotinu tokom trudnoće je povezano sa nizom rizika, kao što su oštećenje mozga, manja pluća, mala težina pri porođaju, pobačaj i povećani rizik od sindroma iznenadne smrti odojčadi.

Ipak, nova studija razotkriva novi problem vezan za elektronske cigarete i trudnoću, a to je da postoji mogućnost da i proizvodi bez nikotina nisu bezbjedni.

Pored skraćivanja životnog vijeka, oštećenja čula ukusa i nakupljanje crne sluzi u plućima, vejping može uticati i na razvoj lobanje fetusa, prema novom istraživanju na miševima.

U eksperimentu su trudne ženke bile izložene aerosolima koji sadrže dvije uobičajene supstance u elektronskim cigaretama: Propilen glikol i glicerol, koji služe kao nosači drugih sastojaka i daju karakterističan nadražaj u grlu. Potomstvo tih miševa pokazalo je značajne promjene u razvoju: Manju težinu pri rođenju, uže crte lica i skraćene lobanje.

Пушење дим

Društvo

Normalizacija pušenja sveprisutna: U BiH svako četvrto dijete konzumira duvan

Efekti su bili primjetni čak i kada u smeši nije bilo nikotina, što ukazuje da i sama bazna formula elektronskih cigareta može imati uticaj na razvoj fetusa. Najizraženije promjene uočene su kod miševa izloženih mješavini sa većim procentom glicerola (30 odsto propilen glikola i 70 odsto glicerola), dok su životinje koje su bile izložene klasičnom sastavu (pola-pola) imale manje izražene promjene. Upravo je kombinacija sa manje propilen glikola izazvala više efekata, što je bilo suprotno očekivanjima naučnika.

Tokom tri nedjelje, koliko traje gestacioni period kod miševa, ženke su bile izložene jednom udisaju u minuti, četiri sata dnevno, pet dana nedeljno. Nakon porođaja, mjerenja su pokazala da su potomci imali uske i kraće glave, kao i blago smanjenu tjelesnu težinu. Promjene su bile dosljedne kod oba pola i u više legala, što dodatno potvrđuje nalaze.

Вејп

Zdravlje

Vejp ima razarajući uticaj na zdravlje

Rezultati su posebno zabrinjavajući kad se uzme u obzir da mladi ljudi sve češće puše elektronske cigarete. Upravo je ta populacija u reproduktivnom dobu, što znači da upotreba vejpa može da se poklopi sa ranim fazama trudnoće, često i prije nego što žena shvati da je trudna, prenosi "Njujork post".

Iako je riječ ispituju podjednako temeljno kao i oni koji ga sadrže. Porast popularnosti elektronskih cigareta među mladima već je proglašen ozbiljnom prijetnjom po javno zdravlje, jer su mnogi od tih proizvoda i dalje izuzetno zavisni i potencijalno štetni, prenosi RT Balkan.

