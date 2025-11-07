Logo

Istražili 130.000 ljudi: Poplarni dodatak prehrani povezan sa zatajenjem srca

07.11.2025

09:26

Srce, srčane bolesti
Foto: Pixabay

Popularni dodatak prehrani za spavanje, melatonin, povezan je s povećanim rizikom od zatajenja srca, pokazuje novo istraživanje koje je zabrinulo naučnike.

Analiza, koja još nije prošla stručnu recenziju, otkrila je da dugotrajna upotreba ovog pripravka može nositi ozbiljne posljedice za zdravlje srca, piše Sajens alert.

Istraživanje provedeno na više od 130.000 odraslih osoba u nekoliko zemalja pokazalo je da su pacijenti koji su melatonin koristili na recept duže od godinu dana imali čak 89 odsto veći rizik od razvoja zatajenja srca tokom petogodišnjeg praćenja.

Uz to, imali su i dvostruko veći rizik od smrti od bilo kojeg uzroka u poređenju sa onima koji nisu uzimali melatonin.

Važno je naglasiti da su nalazi preliminarni i zasad ne mijenjaju postojeće zdravstvene preporuke.

Oni ne dokazuju da melatonin - inače četvrti najpopularniji prirodni dodatak prehrani među odraslima u SAD-u - direktno uzrokuje opasne posljedice.

Ipak, rezultati upućuju na potrebu za daljim proučavanjem sigurnosti njegove dugotrajne upotrebe.

Melatonin se generalno smatra sigurnim za kratkotrajnu upotrebu, otprilike od jednog do dva mjeseca, ali o učincima dugotrajnog uzimanja postoji vrlo malo podataka.

Novo istraživanje predstavljeno je na godišnjem skupu Američkog udruženja za srce.

Melatonin je dodatak koji oponaša hormon kojeg mozak prirodno proizvodi kako bi regulirao biološki ritam tijela.

Istraživanje je sprovedeno na 130.000 pacijenata.

