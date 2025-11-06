Ovo povrće čini čuda za srce i krvne sudove

Zimsko povrće je često bogatije hranljivim materijama od onog koje jedemo leti, a upravo te namirnice pomažu tijelu da se odupre hladnoći i ojača imunitet.

Osim što su zasitne i lako dostupne, mnoge od njih imaju pozitivan uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova.

Redovna konzumacija određenih zimskih plodova može da pomogne u regulisanju holesterola, snižavanju krvnog pritiska i zaštiti od upalnih procesa koji povećavaju rizik od srčanih oboljenja.

Prema raznim savjetnicima za ishranu, ovo su vrste zimskog povrća koje mogu da doprinesu zdravlju srca i krvnih sudova, prenosi b92.

Kiseli kupus

Kiseli kupus je jedno od najpoznatijih zimskih jela i prava riznica korisnih sastojaka. Bogat je vitaminom C, vlaknima i probioticima koji jačaju imuni sistem, ali i pomažu radu srca.

Redovna konzumacija fermentisanih namirnica povezuje se s boljom regulacijom holesterola i zdravijom crijevnom mikroflorom, koja posredno utiče na smanjenje upala u organizmu.

Savjetnici za ishranu napominju da je kiseli kupus odličan izvor prirodnih probiotika, koji mogu pomoći i u snižavanju krvnog pritiska.

Preporučuje se kao dodatak glavnom jelu ili salati, ali u umjerenim količinama zbog sadržaja soli koja se koristi u procesu kiseljenja.

Cvekla

Cvekla je poznata po prirodnoj sposobnosti da širi krvne sudove i poboljša protok krvi. Bogata je nitratima, koji se u tijelu pretvaraju u azot-monoksid — jedinjenje koji opušta zidove arterija i pomaže u regulaciji krvnog pritiska.

Osim toga, cvekla podstiče stvaranje crvenih krvnih zrnaca i snabdjevanje ćelija kiseonikom, što dodatno rasterećuje srce.

Prema stručnjacima za ishranu, konzumacija svježe ili kuvane cvekle nekoliko puta nedjeljno može imati dugoročne koristi za zdravlje srca.

Kelj

Kelj je izvrstan izvor vitamina K, kalcijuma i vlakana, koji zajedno doprinose zdravlju krvnih sudova i sprečavaju nakupljanje plaka u arterijama. Sadrži i lutein, karotenoid koji štiti ćelije od oksidativnih oštećenja i čuva elastičnost arterija. Redovna konzumacija kelja pomaže u održavanju stabilnog nivoa holesterola i zdravog krvnog pritiska.

Stručnjaci ističu da kelj u kombinaciji s maslinovim uljem ili orašastim plodovima dodatno pojačava apsorpciju hranljivih materija.

Može da se koristiti u supama, varivima ili salatama, a uz raznovrsnu ishranu pomaže u očuvanju zdravlja srca i cijelog krvotoka.