Logo

Sve više mladih ljudi ima poteškoće sa pamćenjem i koncentracijom

06.11.2025

09:13

Komentari:

0
Све више младих људи има потешкоће са памћењем и концентрацијом
Foto: Pexels.com

Broj mladih odraslih koji prijavljuju poteškoće sa pamćenjem, koncentracijom i donošenjem odluka drastično je porastao u posljednjih deset godina.

Stručnjaci upozoravaju da ovaj rastući trend može ukazivati na dublje društvene i zdravstvene probleme, a najviše je izražen kod osoba koje već žive u uslovima ekonomske ili obrazovne nestabilnosti.

Podaci prikupljeni iz više od 4,5 miliona godišnjih anketa koje su bile sprovedene između 2013. i 2023. godine pokazuju da se procenat odraslih koji sami prijavljuju kognitivne teškoće povećao sa 5,3 odsto na 7,4 odsto.

Najizraženiji rast zabilježen je kod mlađih od 40 godina, gdje se stopa skoro udvostručila (sa 5,1 na 9,7 odsto), dok je kod starijih od 70 godina primjećen blagi pad (sa 7,3 na 6,6 odsto). Ovi rezultati ukazuju da problemi s pamćenjem i fokusom nisu više izolovani kod starije populacije, već sve više pogađaju mlađe generacije.

Stres

Zdravlje

Zašto imamo lošu koncentraciju ujutru i kako to promijeniti

Stručnjaci ističu nekoliko mogućih faktora koji mogu objasniti zašto se problemi sa pamćenjem i koncentracijom sve više pojavljuju kod mladih odraslih. Stres i nestabilnost, bilo da je riječ o poslovnim, finansijskim ili ličnim okolnostima, utiču na sposobnost mozga da se fokusira i obrađuje informacije. Sve veća upotreba digitalnih uređaja, društvenih mreža i informacionih tehnologija mijenja način na koji mladi ljudi pamte i uče, što često smanjuje dubinu koncentracije i sposobnosti za dugoročno pamćenje. Takođe, nedostatak sna i neaktivni stilovi života, uključujući sedentarni rad i neregularne navike ishrane, doprinose opštem opadanju kognitivnih funkcija.

вјетар невријеме киша облачно облаци

Društvo

Upozorenje zbog jakog vjetra: U vazduhu visoka koncentracija pijeska

Najviše teškoća prijavljuju odrasli sa nižim prihodima, a sličan obrazac vidi se i u obrazovanju: Među odraslima bez srednjoškolske diplome stopa kognitivnih teškoća porasla je sa 11 na 14 odsto, dok je kod onih koji su diplomirali fakultete porast bio minimalan (sa 2 odsto na 3,6 odsto).

Iako studija ne mjeri direktno kliničke kognitivne poremećaje, trend samoprijavljenih poteškoća kod mladih odraslih ukazuje na potencijalno novo pitanje javnog zdravlja. Istraživači ističu da je potrebno dublje razumijevanje društvenih i ekonomskih faktora koji utiču na ovu pojavu, jer rastući broj kognitivnih poteškoća može imati dugoročne posljedice po zdravlje, produktivnost radne snage i zdravstveni sistem.

Analiza je sastavljena u odnosu na na samoprijavljene podatke prikupljene telefonom, što znači da postoji mogućnost da ispitanici nisu uvijek tačno naveli sve detalje, a široke definicije kognitivnog invaliditeta obuhvataju različita iskustva, ne samo specifične kliničke dijagnoze. Bez obzira na to, trend je jasan: Mlade generacije sve češće osjećaju da im pamćenje i sposobnost donošenja odluka slabe, a to je signal koji društvo ne smije ignorisati, prenosi "Sajens dejli".

Podijeli:

Tagovi:

mladi

pamćenje

koncentracija

učenje

društvene mreže

tehnologija

stres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Упозорење због јаког вјетра: У ваздуху висока концентрација пијеска

Društvo

Upozorenje zbog jakog vjetra: U vazduhu visoka koncentracija pijeska

1 god

0
Мозак вам ''не ради'' због врућине? Ево шта треба да радите

Zdravlje

Mozak vam ''ne radi'' zbog vrućine? Evo šta treba da radite

3 mj

0
Слађана из Бањалуке показала трансформацију

Stil

Banjalučanka pokazala transformaciju od koje zastaje mozak

2 d

0
Operacija, operaciona sala

Zanimljivosti

Hirurzi operisali ženi mozak dok je svirala

1 sedm

0

Više iz rubrike

Шетња успорава напредак ове болести

Zdravlje

Šetnja usporava napredak ove bolesti

3 h

0
Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане

Zdravlje

Ljudi sa ovim oboljenjima nikada ne bi trebali jesti banane

13 h

0
Који алкохол је ''најздравији''?

Zdravlje

Koji alkohol je ''najzdraviji''?

16 h

0
Европи пријети опасна инфекција отпорна на лијекове

Zdravlje

Evropi prijeti opasna infekcija otporna na lijekove

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

33

Blagojević: Zašto su potrebni "prijevremeni izbori"?

11

29

Košarac: Krnji Ustavni sud gurnuo BiH u još veće rasulo

11

27

Otvoren konkurs za Đurđevdanski festival 2026.

11

22

Razotrkrila ljubavnu tajnu: Atina ferari otkriva sve o aferi sa Darkom Lazićem

11

20

Služen pomen i položeni vijenci u čast poginulim studentima i radnicima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner