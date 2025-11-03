Logo

Banjalučanka pokazala transformaciju od koje zastaje mozak

Izvor:

Žena Blic

03.11.2025

22:14

Komentari:

0
Слађана из Бањалуке показала трансформацију
Foto: Screenshot

Slađana, Banjalučanka koja je svoju transformaciju podijelila na TikTok, dokaz je da upornost i disciplina donose nevjerovatne rezultate.

Jedanaest mjeseci nakon smanjenja želuca, izgubila je impresivnih 52 kilograma, ali njena priča nije samo o brojevima na vagi već o mentalnoj snazi, zdravim navikama i promeni životnog stila.

Slađanine objave na TikTok privlače pažnju hiljada ljudi, a ona je iskreno podijelila svoja iskustva i osjećanja tokom ovog dugog puta.

parking bl

Banja Luka

Najavljeno: Parking u Banjaluci bi opet mogao biti besplatan

U videu je u rukama držala stare farmerke koje je nosila kada je imala 52 kilograma više nego danas, pokazujući svima vizuelno koliko je napredovala.

Njena iskrenost i spremnost da pokaže sopstvenu transformaciju učinile su da mnogi TikTokeri odmah osjećaju povezanost i motivaciju da i sami krenu ka svojim ciljevima.

"Jutros sam se izvagala i otišla da radim, pa sam se onda u pola dana sjetila da nisam snimila. Moraćete mi vjerovati na riječ da sam smršala (toliko o mom influensingu). Jedanaest mjeseci nakon operacije i minus 52 kilograma, a ove farmerke čuvam kao podsjetnik kad se naljutim, jer težina stagnira ili kad nisam zadovoljna rezultatima. Zanimljivo je kako mi žene ne uživamo u ostvarenom cilju, već samo gledamo šta dalje i šta nas čeka", poručila je ona i dodala:

"Moja odluka je sada da idem dan po dan i vaga se tvrdoglavo bori da ne ode ispod 80. Ja sam sebi rekla da ću dvanesti mjesec operacije dočekati na normalnoj težini i ispod 80 kilograma i tako mora da bude".

Ilu-stomak-bolovi-010925

Zdravlje

Namirnice koje su najbolji izbor za zdravlje crijeva

"Čeka me još dva mjeseca borbe minimalno sa kilogramima, ali najbitnije je da sam usvojila zdrave navike i da će uskoro fokus da ide na druge stvari", napisala je Slađana.

Slađanina priča je inspiracija za sve žene koje se bore sa viškom kilograma. Pokazuje da svaki trud, svaki izbor i svaka zdrava navika vrijedi, čak i kada rezultati sporije dolaze.

Njena poruka je jasna: vjerujte sebi, radite dan po dan i slavite svaku svoju pobjedu – jer prava promjena počinje iznutra i traje zauvijek.

@its.sladjana

Jutros sam se izvagala i otišla da radim , pa sam se onda u pola dana sjetila da nisam snimila 😅 Moraćete mi vjerovati na riječ da sam smršala (toliko o mom influencingu) 😅 Jedanaest mjeseci nakon operacije i -52 kg, a ove farmerke čuvam kao podsjetnik kad se naljutim, jer težina stagnira ili kad nisam zadovoljna rezultatima. Zanimljivo je kako mi žene ne uživamo u ostvarenom cilju, već samo gledamo šta dalje i šta nas čeka. Moja odluka je sada da idem dan po dan i vaga se tvrdoglavo bori da ne ode ispod 80. Ja sam sebi rekla da ću 12. mjesec operacije dočekati na normalnoj težini i ispod 80 kg i tako mora da bude 🥰 Čeka me još dva mjeseca borbe minimalno sa kilogramima, ali najbitnije je da sam usvojila zdrave navike i da će uskoro fokus da ide na druge stvari. 🩷

♬ LUNA BALA (Slowed) - Yb Wasg'ood & Ariis

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

Mršavljenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: С великом тугом сам примио вијести

Fudbal

Dodik: S velikom tugom sam primio vijesti

1 d

0
klkuč, nekretnina, vrata

Svijet

Iznajmio stan, pa sada traži pomoć na mrežama

1 d

0
Александра Пријовић повриједила велику обожаватељку: Крај

Scena

Aleksandra Prijović povrijedila veliku obožavateljku: Kraj

1 d

0
Земљотрес погодио Турску

Svijet

Zemljotres pogodio Tursku

1 d

0

Više iz rubrike

Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

Stil

Nokti u ovim nijansama su apsolutni trend ove sezone

1 d

0
Како правилно одабрати руменило?

Stil

Kako pravilno odabrati rumenilo?

1 sedm

0
Шишке дјевојка

Stil

Otkrijte kakve šiške odgovaraju vašem obliku lica

1 sedm

0
Грешке са обрвама због којих изгледамо старије

Stil

Greške sa obrvama zbog kojih izgledamo starije

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner