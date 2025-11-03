Banjalučanka pokazala transformaciju od koje zastaje mozak

Slađana, Banjalučanka koja je svoju transformaciju podijelila na TikTok, dokaz je da upornost i disciplina donose nevjerovatne rezultate.

Jedanaest mjeseci nakon smanjenja želuca, izgubila je impresivnih 52 kilograma, ali njena priča nije samo o brojevima na vagi već o mentalnoj snazi, zdravim navikama i promeni životnog stila.

Slađanine objave na TikTok privlače pažnju hiljada ljudi, a ona je iskreno podijelila svoja iskustva i osjećanja tokom ovog dugog puta.

U videu je u rukama držala stare farmerke koje je nosila kada je imala 52 kilograma više nego danas, pokazujući svima vizuelno koliko je napredovala.

Njena iskrenost i spremnost da pokaže sopstvenu transformaciju učinile su da mnogi TikTokeri odmah osjećaju povezanost i motivaciju da i sami krenu ka svojim ciljevima.

"Jutros sam se izvagala i otišla da radim, pa sam se onda u pola dana sjetila da nisam snimila. Moraćete mi vjerovati na riječ da sam smršala (toliko o mom influensingu). Jedanaest mjeseci nakon operacije i minus 52 kilograma, a ove farmerke čuvam kao podsjetnik kad se naljutim, jer težina stagnira ili kad nisam zadovoljna rezultatima. Zanimljivo je kako mi žene ne uživamo u ostvarenom cilju, već samo gledamo šta dalje i šta nas čeka", poručila je ona i dodala:

"Moja odluka je sada da idem dan po dan i vaga se tvrdoglavo bori da ne ode ispod 80. Ja sam sebi rekla da ću dvanesti mjesec operacije dočekati na normalnoj težini i ispod 80 kilograma i tako mora da bude".

"Čeka me još dva mjeseca borbe minimalno sa kilogramima, ali najbitnije je da sam usvojila zdrave navike i da će uskoro fokus da ide na druge stvari", napisala je Slađana.

Slađanina priča je inspiracija za sve žene koje se bore sa viškom kilograma. Pokazuje da svaki trud, svaki izbor i svaka zdrava navika vrijedi, čak i kada rezultati sporije dolaze.

Njena poruka je jasna: vjerujte sebi, radite dan po dan i slavite svaku svoju pobjedu – jer prava promjena počinje iznutra i traje zauvijek.