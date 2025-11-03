Zemljotres pogodio Tursku

Zemljotres magnitude 4,2 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je danas u ponedjeljak, 3. novembra 2025. godine u 21,23 časova, na području zapadnog dijela Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.2272 i dužine 28.1731, sjeverno od Izmira.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 4.9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.