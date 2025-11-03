Logo

Horor na odmoru: Direktora škole i njegovog sina na smrt izbo roj

03.11.2025

20:54

Direktor jedne američke privatne škole i njegov sin tinejdžer (15) podlegli su povredama, nakon što su su ih agresivni azijski stršljenovi izboli više stotina puta dok su se zabavljali vozeći ziplajn na odmoru u Laosu.

Daniel Ouen (47) i njegov sin Kuper (15) preminuli su 15. oktobra nakon što ih je preplavila horda, najverovatnije azijskih divovskih stršljena, tokom vožnje ziplajnom u ekološkom avanturističkom odmaralištu, prenio je Dejli Mejl.

Stršljeni su napali turiste i njihovog vodiča dok su pokušavali da se spuste sa drveta, rekao je izvor blizak američkim diplomatama. Otac i sin su, prema izvještajima, bili pri svjesti kada su stigli u bolnicu i nisu pokazivali simptome anafilaktičkog šoka, ali su, nažalost, preminuli nekoliko sati kasnije.

"Cijela njihova tijela bila su prekrivena crvenim tačkama. Bilo je veoma, veoma bolno. Mnogo uboda, više od stotinu, po cijelom tijelu", rekao je Phanomsaj Phakan, ljekar u klinici Phakan Arocavet, gde su otac i sin hitno prevezeni.

"Već sam mislio da je situacija veoma opasna jer nikada ranije nisam video nešto ovako ozbiljno", dodao je on.

Par je uživao u jednodnevnom izletu u šumi u ekološkom odmaralištu blizu grada Luang Prabanga. Ouen je, porijeklom iz Ajdaha, živeo u inostranstvu gotovo dvije decenije i pre smrti je živio u Vijetnamu sa sinom i suprugom Džesikom.

Radio je kao direktor filijale Haifong u lancu privatnih škola "Quality Schools International (QSI)", koji pruža obrazovanje deci diplomata širom svijeta.

U saopštenju na društvenim mrežama, "QSI" je naveo: "Duboko smo pogođeni iznenadnom smrću Dana Ouena, direktora i njegovog sina Kupera, zbog tragične nesreće".

"Den je posvetio 18 godina "QSI", služeći u pet različitih škola i dotičući bezbroj života svojom toplinom, liderstvom i nepokolebljivom posvećenošću obrazovanju. Bio je duboko voljen u našoj zajednici i duboko će nam nedostajati. Naše iskreno saučešće porodici Oven i svima koji su ih poznavali i voleli", navodi se u saopštenju.

Otac i sin su uživali u penjanju i skijanju zajedno, pokazuje Ovenova fotografija na društvenim mrežama, i koristili su svoj odmor da istraže džunglu.

Vožnja ziplajnom poput one na kojem je par bio uključuju korišćenje pojasa i kretanje između platformi visoko u krošnjama drveća.

Azijski stršljen, dugačak i do pet centimetara, sposoban je za bolan ubod koji može biti fatalan za ljude sa alergijama.

Odgovorni su za desetine smrtnih slučajeva svake godine, a neki istraživači ih nazivaju "stršljenovima ubica" zbog njihovih smrtonosnih sposobnosti, piše Telegraf.

