Kamiondžija stao da pomogne mladićima, pa opljačkan

Izvor:
Telegraf
03.11.2025
20:47
Komentari:0
Na autoputu Niš–Beograd, u blizini naplatne rampe u Vrčinu, danas je došlo do pljačke u kojoj je žrtva bio strani državljanin.
Kako saznajemo, Turčin koji je vozio kamion ka Beogradu, primjetio je dvojicu mladića pored taksi vozila kod jednog odmarališta i zaustavio se da im pruži pomoć.
Navodno, vozilo je bilo u kvaru, potom su otvorili haubu.
U nesreći povrijeđena žena iz Šipova, upućena u UKC
Jedan od muškaraca je tada izvadio biber sprej i isprskao ga, a onda su mu ukrali torbicu sa dokumentima i novcem, nakon čega su pobjegli.
Policija je odmah po prijavi državljanina Turske pokrenula potragu za počiniocima, koji se opisuju kao mlađi muškarci, piše Telegraf.
