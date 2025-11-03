Logo

Kamiondžija stao da pomogne mladićima, pa opljačkan

Izvor:

Telegraf

03.11.2025

20:47

Komentari:

0
Камионџија стао да помогне младићима, па опљачкан
Foto: Lê Minh/Pexels

Na autoputu Niš–Beograd, u blizini naplatne rampe u Vrčinu, danas je došlo do pljačke u kojoj je žrtva bio strani državljanin.

Kako saznajemo, Turčin koji je vozio kamion ka Beogradu, primjetio je dvojicu mladića pored taksi vozila kod jednog odmarališta i zaustavio se da im pruži pomoć.

Navodno, vozilo je bilo u kvaru, potom su otvorili haubu.

policija rs

Hronika

U nesreći povrijeđena žena iz Šipova, upućena u UKC

Jedan od muškaraca je tada izvadio biber sprej i isprskao ga, a onda su mu ukrali torbicu sa dokumentima i novcem, nakon čega su pobjegli.

Policija je odmah po prijavi državljanina Turske pokrenula potragu za počiniocima, koji se opisuju kao mlađi muškarci, piše Telegraf.

Podijeli:

Tag:

pljačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

U nesreći povrijeđena žena iz Šipova, upućena u UKC

1 d

0
Исламисти планирали терористички напад у Мичигену

Svijet

Islamisti planirali teroristički napad u Mičigenu

1 d

0
Откривено како је тифус доспио у Републику Српску

Društvo

Otkriveno kako je tifus dospio u Republiku Srpsku

1 d

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Region

Od ponoći skuplje gorivo u Crnoj Gori

1 d

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

U nesreći povrijeđena žena iz Šipova, upućena u UKC

1 d

0
Лажне врачаре наводно скидале чини, па од клијената узимали паре и злато

Hronika

Lažne vračare navodno skidale čini, pa od klijenata uzimali pare i zlato

1 d

0
Илустрација

Hronika

Uhapšen član ''kavačkog klana'' nakon tri godine skrivanja

1 d

0
Ухапшени полицајац негирао да је имао однос са малољетницом

Hronika

Uhapšeni policajac negirao da je imao odnos sa maloljetnicom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner