Od ponoći skuplje gorivo u Crnoj Gori

U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva, pa će u narednih 15 dana cijene eurosupera biti više za dva centa, saopštilo je danas Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore.
Eurosuper 98 biće prodavan po cijeni od 1,44 evra, a eurosuper 95 za 1,41 evra za litar.
Litar eurodizela koštaće 1,35 evro, što je skuplje za tri centa.
Lož ulje poskupiće tri centa i koštaće 1,28 evra.
Posljednje prethodne promjene donijete su 21. oktobra, kada su sve vrste goriva pojeftinile tri centa.
