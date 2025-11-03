Logo

Od ponoći skuplje gorivo u Crnoj Gori

Tanjug

03.11.2025

20:40

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva, pa će u narednih 15 dana cijene eurosupera biti više za dva centa, saopštilo je danas Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore.

Eurosuper 98 biće prodavan po cijeni od 1,44 evra, a eurosuper 95 za 1,41 evra za litar.

Litar eurodizela koštaće 1,35 evro, što je skuplje za tri centa.

Lož ulje poskupiće tri centa i koštaće 1,28 evra.

Posljednje prethodne promjene donijete su 21. oktobra, kada su sve vrste goriva pojeftinile tri centa.

Crna Gora

gorivo

