Lažne vračare navodno skidale čini, pa od klijenata uzimali pare i zlato

Izvor:

Telegraf

03.11.2025

20:31

Komentari:

0
Policijski službenici Policijske uprave Novi Pazar, Odjeljenja kriminalističke policije, u saradnji sa kolegama iz Policijske uprave Novi Sad i nadležnim tužilaštvima, uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su počinile više krivičnih djela prevare i iznude.

- Uhapšeni su N. J. (51), N. B. (49) i A. B. (29), svi sa teritorije Novog Sada. Sumnja se da su putem jedne društvene mreže obmanjivali građane širom Srbije, predstavljajući se kao osobe sa „natprirodnim moćima” koje mogu da uklone magiju i vradžbine - potvrđeno je za RINU.

struja - radovi - elektro

Banja Luka

Više banjalučkih ulica sutra bez struje

Osumnjičeni su od oštećenih tražili velike sume novca i zlatni nakit u zamjenu za navodno „skidanje čini”. U jednom od slučajeva, žena je prevarena za čak 1.400.000 dinara. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, novac i nakit će biti vraćeni vlasnici.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i identifikovanju eventualno drugih oštećenih osoba na teritoriji Srbije.

