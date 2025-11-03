Lažne vračare navodno skidale čini, pa od klijenata uzimali pare i zlato

Izvor:
Telegraf
03.11.2025
20:31
Policijski službenici Policijske uprave Novi Pazar, Odjeljenja kriminalističke policije, u saradnji sa kolegama iz Policijske uprave Novi Sad i nadležnim tužilaštvima, uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su počinile više krivičnih djela prevare i iznude.
- Uhapšeni su N. J. (51), N. B. (49) i A. B. (29), svi sa teritorije Novog Sada. Sumnja se da su putem jedne društvene mreže obmanjivali građane širom Srbije, predstavljajući se kao osobe sa „natprirodnim moćima” koje mogu da uklone magiju i vradžbine - potvrđeno je za RINU.
Osumnjičeni su od oštećenih tražili velike sume novca i zlatni nakit u zamjenu za navodno „skidanje čini”. U jednom od slučajeva, žena je prevarena za čak 1.400.000 dinara. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, novac i nakit će biti vraćeni vlasnici.
Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i identifikovanju eventualno drugih oštećenih osoba na teritoriji Srbije.
