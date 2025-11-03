Vandalski čin na groblju u Bijeljini: Oskrnavljen spomenik inspektoru Nenadu Markoviću

Vandalskim činom na Novom gradskom groblju u Bijeljini uništen je spomenik pokojnom inspektoru Nenadu Markoviću koji je 2023. godine ubijen na dužnosti.

Doživotna tuga zbog gubitka sina, danas je uvećana vandalskim činom, kada je majka pokojnog inspektora Markovića zatekla oskrnavljen spomenik na gradskom groblju, i to na dan kada je inspektor rođen.

Porodica je slučaj prijavila policiji.

Ovim vandalskim činom, još nezacijeljena rana Nenadove porodice, ponovo je prokrvarila. Policijski inspektor Nenad Marković ubijen je 2. oktobra 2023. godine, a nakon više od dvije godine, suđenje je i dalje u toku.

Osumnjičeni za ubistvo inspektora Nikola Kokanović stari je policijski znalac, iza njega je pet sudskih presuda od kojih su četiri pravosnažne.

Oskrnavljen spomenik bijeljinskog inspektora

Tokom svog rada u službi inspektor Marković je dva puta pohvaljivan od strane načelnika Policijske uprave Bijeljina. Iza Nenada ostali su ožalošćeni roditelji, supruga i sin.