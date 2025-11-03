Logo

Užas u BiH: Pijani vozač udario djevojčicu pa pobjegao

Izvor:

ATV

03.11.2025

17:33

Komentari:

0
Ужас у БиХ: Пијани возач ударио дјевојчицу па побјегао

U Bosni i Hercegovini zabilježena je nova saobraćajna nesreća u kojoj je vozač, pod uticajem alkohola, povrijedio pješakinju.

Vozač je, na putu Aladinići - Stolac, nakon što je udario 14-godišnju djevojčicu pobjegao sa mjesta nesreće, ali je brzom akcijom policije uhvaćen.

Саша Поповић

Scena

Kum Saše Popovića otkrio detalje snimanja filma o njegovom životu

"Dana, 1. novembra u 21:40 sati, na lokalnom putu Aladinići-Stolac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač B.J. (1993) iz Stoca i maloljetna pješakinja G.Č. (2011). Tom prilikom zadobila je povrede neutrvđenog stepena", kažu iz MUP-a HNK.

Prema prvim informacijama, vozač je napustio mjesto događaja, čime je prekršio zakonske odredbe o zadržavanju nakon saobraćajne nezgode. Odmah po dojavi, pripadnici policije MUP-a HNK-a preduzeli su hitne mjere u cilju pronalaska počinioca.

sudza ukrajina

Svijet

Rusija poslala ježa u akciju: Snimci obilaze svijet

"Brzim radom policijskih službenika, vozač B.J. je ubrzo pronađen. Nakon što su ga lišili slobode, izvršeno je alkotestiranje pri čemu je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu od 2.49 g/kg. Na licu mjesta je izvršen uviđaj, tokom kojeg su prikupljeni dokazi relevantni za dalji tok postupka", dodaje se u saopštenju.

Slučaj je okarakterisan kao ozbiljno krivično djelo i u toku je dalja istraga i protiv njega će biti preduzete odgovarajuće zakonske mjere.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

policija Velika Britanija Engleska

Svijet

Nakon napada nožem u vozu, policajci savladali pogrešnog putnika

1 d

0
Пјевач штаком претукао жену - боре јој се за живот

Hronika

Pjevač štakom pretukao ženu - bore joj se za život

1 d

0
Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Svijet

Vatrogasci satima pokušavaju da izvuku radnika zarobljenog ispod ruševina kod Koloseuma

1 d

0
Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо

Hronika

Auto se zakucao u ogradu - vozač na mjestu poginuo

1 d

0

Više iz rubrike

Пјевач штаком претукао жену - боре јој се за живот

Hronika

Pjevač štakom pretukao ženu - bore joj se za život

1 d

0
Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо

Hronika

Auto se zakucao u ogradu - vozač na mjestu poginuo

1 d

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Hronika

Maloljetnik brutalno pretučen metalnom šipkom

1 d

0
Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час

Hronika

Vatrogasci spasili ženu iz plamena u posljednji čas

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner