Užas u BiH: Pijani vozač udario djevojčicu pa pobjegao

U Bosni i Hercegovini zabilježena je nova saobraćajna nesreća u kojoj je vozač, pod uticajem alkohola, povrijedio pješakinju.

Vozač je, na putu Aladinići - Stolac, nakon što je udario 14-godišnju djevojčicu pobjegao sa mjesta nesreće, ali je brzom akcijom policije uhvaćen.

"Dana, 1. novembra u 21:40 sati, na lokalnom putu Aladinići-Stolac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač B.J. (1993) iz Stoca i maloljetna pješakinja G.Č. (2011). Tom prilikom zadobila je povrede neutrvđenog stepena", kažu iz MUP-a HNK.

Prema prvim informacijama, vozač je napustio mjesto događaja, čime je prekršio zakonske odredbe o zadržavanju nakon saobraćajne nezgode. Odmah po dojavi, pripadnici policije MUP-a HNK-a preduzeli su hitne mjere u cilju pronalaska počinioca.

"Brzim radom policijskih službenika, vozač B.J. je ubrzo pronađen. Nakon što su ga lišili slobode, izvršeno je alkotestiranje pri čemu je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu od 2.49 g/kg. Na licu mjesta je izvršen uviđaj, tokom kojeg su prikupljeni dokazi relevantni za dalji tok postupka", dodaje se u saopštenju.

Slučaj je okarakterisan kao ozbiljno krivično djelo i u toku je dalja istraga i protiv njega će biti preduzete odgovarajuće zakonske mjere.