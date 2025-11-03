Logo

Pjevač štakom pretukao ženu - bore joj se za život

Izvor:

Indeks

03.11.2025

17:21

Пјевач штаком претукао жену - боре јој се за живот

Ljekari se bore za život 82-godišnjakinje koju je tokom 29. i 30. oktobra brutalno premlatio njen 87-godišnji partner.

Riječ je, kako piše "Indeks", o dugogodišnjem pjevaču crkvenog zbora Zagrebačke katedrale koji je u međuvremenu teško obolio.

Upravo je ta njegova bolest kumovala napadu na suprugu koju je izudarao drvenom štakom.

Zbog težine bolesti, koja mu je uticala na psihičko stanje, istražioci vjeruju kako bi čak mogao biti proglašen neuračunljivim.

Sada je, međutim, osumnjičen za pokušaj femicida, odnosno pokušaj teškog ubistva ženske osobe koju je već ranije zlostavljao.

Njegova supruga s teškim i po život opasnim povredama nalazi se u bolnici, a nasilnom 87-godišnjaku, uprkos visokoj životnoj dobi, određen je istražni zatvor.

Naime, i tužilaštvo i sud procijenili su da je opasan za okolinu jer, uprkos mentalnim problemima, još uvijek uspijeva razviti značajnu fizičku snagu.

Tagovi:

Nasilje

pokušaj ubistva

Hrvatska

Zagreb

