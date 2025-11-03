Poznatu sportistkinju ubila ljubomorna žena

Izvor:
Kurir
03.11.2025
17:06
Komentari:0
Poznata sportistkinja Sindi Morvan (39) je ubijena u gradu Kale na sjeveru Francuske.
Ubistvo je počinila partnerka njenog bivšeg supruga, koja je nešto kasnije oduzela i svoj život.
Svijet
Jak zemljotres nedaleko od obale Čilea
Beživotno tijelo Sindi Morvan je pronađeno u petak. Ona je ubijena iz vatrenog oružja u svojoj zgradi, a vjeruje se da je motiv bila ljubomora i napeti odnos između dvije žene.
Počiniteljka je pobjegla sa mjesta zločina, a nešto kasnije je pronađena mrtva u svom automobilu. Ona je izvršila samoubistvo istim oružjem kojem je ubila Morvan, a pronađeno je i pismo u kojem je priznala zločin i izvinila se zbog svog čina, prenosi "Kurir".
Sindi Morvan je gotovo cijeli svoj život posvetila biciklizmu. Kao mlada sportistkinja, u mlađim kategorijama je ređala uspjehe i bila prvakinja Francuske.
Svijet
Kod osumnjičenih za krađu u Lionu pronađeno 306 kilograma zlata
Odlučila je ipak da školovanje stavi na prvo mjesto, ispred profesionalne karijere, ali nikada nije krila strast koju je imala prema biciklizmu.
Ostavila je veliki trag u lokalnom biciklističkom klubu u Kaleu, a od 2022. godine je bila ambasadorka Francuske biciklističke federacije.
Iza sebe je ostavila dvoje djece.
💔Ancienne championne de France sur piste, Cindy Morvan, 39 ans, a été tuée par balle vendredi 31 octobre à Calais.— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) November 2, 2025
Selon le parquet, la compagne de son ex-conjoint lui aurait tiré dessus dans l’immeuble où elle vivait, avant de se donner la mort dans sa voiture.
Un message… pic.twitter.com/Rb0tO7e6BN
Zanimljivosti
1 d0
Zdravlje
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d1
Ostali sportovi
2 d0
Ostali sportovi
4 d0
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu