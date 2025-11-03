Logo

Poznatu sportistkinju ubila ljubomorna žena

Izvor:

Kurir

03.11.2025

17:06

Komentari:

0
Синди Морван
Foto: Screenshot / YouTube

Poznata sportistkinja Sindi Morvan (39) je ubijena u gradu Kale na sjeveru Francuske.

Ubistvo je počinila partnerka njenog bivšeg supruga, koja je nešto kasnije oduzela i svoj život.

zemljotres potres

Svijet

Jak zemljotres nedaleko od obale Čilea

Beživotno tijelo Sindi Morvan je pronađeno u petak. Ona je ubijena iz vatrenog oružja u svojoj zgradi, a vjeruje se da je motiv bila ljubomora i napeti odnos između dvije žene.

Počiniteljka je pobjegla sa mjesta zločina, a nešto kasnije je pronađena mrtva u svom automobilu. Ona je izvršila samoubistvo istim oružjem kojem je ubila Morvan, a pronađeno je i pismo u kojem je priznala zločin i izvinila se zbog svog čina, prenosi "Kurir".

Ko je bila Sindi Morvan

Sindi Morvan je gotovo cijeli svoj život posvetila biciklizmu. Kao mlada sportistkinja, u mlađim kategorijama je ređala uspjehe i bila prvakinja Francuske.

злато

Svijet

Kod osumnjičenih za krađu u Lionu pronađeno 306 kilograma zlata

Odlučila je ipak da školovanje stavi na prvo mjesto, ispred profesionalne karijere, ali nikada nije krila strast koju je imala prema biciklizmu.

Ostavila je veliki trag u lokalnom biciklističkom klubu u Kaleu, a od 2022. godine je bila ambasadorka Francuske biciklističke federacije.

Iza sebe je ostavila dvoje djece.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

ljubomora

Francuska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

Zanimljivosti

Prvi put se poljubili na vjenčanju: Mladenci su godinama čekali taj trenutak, a ovo je razlog

1 d

0
Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

Zdravlje

Hara novi talas virusa: Simptomi traju i do 15 dana, pa se vraćaju

1 d

0
Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Svijet

Ko su osumnjičeni za pljačku Luvra

1 d

0
Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Svijet

Mlada majka preminula nakon paklenog alkoholnog izazova

1 d

0

Više iz rubrike

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

Ostali sportovi

Umro najstariji olimpijski šampion (101)!

1 d

0
Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

Ostali sportovi

Oglasili se rukometaši i treneri Borca - ogorčeni radom uprave

2 d

1
Позната атлетичарка оптужена за убиство таксисте

Ostali sportovi

Poznata atletičarka optužena za ubistvo taksiste

2 d

0
Зорана Мијовић са Пала вицешампион свијета у пауерлифтингу

Ostali sportovi

Zorana Mijović sa Pala vicešampion svijeta u pauerliftingu

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner