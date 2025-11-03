Poznatu sportistkinju ubila ljubomorna žena

Poznata sportistkinja Sindi Morvan (39) je ubijena u gradu Kale na sjeveru Francuske.

Ubistvo je počinila partnerka njenog bivšeg supruga, koja je nešto kasnije oduzela i svoj život.

Beživotno tijelo Sindi Morvan je pronađeno u petak. Ona je ubijena iz vatrenog oružja u svojoj zgradi, a vjeruje se da je motiv bila ljubomora i napeti odnos između dvije žene.

Počiniteljka je pobjegla sa mjesta zločina, a nešto kasnije je pronađena mrtva u svom automobilu. Ona je izvršila samoubistvo istim oružjem kojem je ubila Morvan, a pronađeno je i pismo u kojem je priznala zločin i izvinila se zbog svog čina, prenosi "Kurir".

Ko je bila Sindi Morvan

Sindi Morvan je gotovo cijeli svoj život posvetila biciklizmu. Kao mlada sportistkinja, u mlađim kategorijama je ređala uspjehe i bila prvakinja Francuske.

Odlučila je ipak da školovanje stavi na prvo mjesto, ispred profesionalne karijere, ali nikada nije krila strast koju je imala prema biciklizmu.

Ostavila je veliki trag u lokalnom biciklističkom klubu u Kaleu, a od 2022. godine je bila ambasadorka Francuske biciklističke federacije.

Iza sebe je ostavila dvoje djece.